Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Дождевая Опаленица. Первая тренировка сборной: подготовка к Франции
Чемпионат мира
02 сентября 2025, 21:47 | Обновлено 02 сентября 2025, 22:11
397
1

ФОТО. Дождевая Опаленица. Первая тренировка сборной: подготовка к Франции

Подопечные Сергея Реброва будут готовиться в польском Опаленице до 4 сентября

02 сентября 2025, 21:47 | Обновлено 02 сентября 2025, 22:11
397
1
ФОТО. Дождевая Опаленица. Первая тренировка сборной: подготовка к Франции
УАФ

Сборная Украины начала подготовку к двум стартовым матчам отбора ЧМ-2026 – против Франции (5 сентября, Вроцлав) и Азербайджана (9 сентября, Баку).

Под дождем прошла 2 сентября первая тренировка сборной, которая начала подготовку к матчу с Францией

Сине-желтые под руководством Сергея Реброва будут готовиться в польском городе Опаленице до 4 сентября, после чего команда отправится во Вроцлав на первый матч отбора к ЧМ-2026 – против Франции (5 сентября).

После встречи с Францией сборная Украины будет готовиться в Польше, а 7 сентября запланирован перелет в столицу Азербайджана (игра 9 сентября в Баку).

ФОТО. Дождевая Опаленица. Первая тренировка сборной: подготовка к Франции

По теме:
Трансфер Доннаруммы стал вторым самым дорогим среди итальянских вратарей
ФОТО. Молодежная сборная Украины U-21 начала подготовку к матчу с Литвой
Вингер Динамо: «Не поверил, когда сказали, что вызвали в сборную Украины»
видео сборная Украины по футболу поздравление ПСЖ ЧМ-2026 по футболу Сергей Ребров тренировка фото
Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Украина – Франция. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Футбол | 02 сентября 2025, 19:51 6
Украина – Франция. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Украина – Франция. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026

Поединок состоится 5 сентября и начнется в 21:45 по Киеву

УАФ отреагировала на слухи об обысках СБУ у ассистентов Реброва и Мельгосы
Футбол | 02 сентября 2025, 22:04 2
УАФ отреагировала на слухи об обысках СБУ у ассистентов Реброва и Мельгосы
УАФ отреагировала на слухи об обысках СБУ у ассистентов Реброва и Мельгосы

Выступили с довольно неожиданным заявлением

НХЛ хотела пригласить на турнир сборную россии. Две страны отказлись играть
Хоккей | 02.09.2025, 00:10
НХЛ хотела пригласить на турнир сборную россии. Две страны отказлись играть
НХЛ хотела пригласить на турнир сборную россии. Две страны отказлись играть
Челси жаждет крови. Клуб принял решение по Мудрику
Футбол | 02.09.2025, 07:46
Челси жаждет крови. Клуб принял решение по Мудрику
Челси жаждет крови. Клуб принял решение по Мудрику
ОФИЦИАЛЬНО. Зинченко ушел из Арсенала после закрытия трансферного окна
Футбол | 02.09.2025, 00:23
ОФИЦИАЛЬНО. Зинченко ушел из Арсенала после закрытия трансферного окна
ОФИЦИАЛЬНО. Зинченко ушел из Арсенала после закрытия трансферного окна
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
saltim
Зачем Назаренко в сборной? Вэлэтэнь сейчас гораздо сильнее.
Ответить
0
Популярные новости
26-летний футболист покинул киевское Динамо после разговора с Шовковским
26-летний футболист покинул киевское Динамо после разговора с Шовковским
01.09.2025, 10:13 4
Футбол
Четыре игрока сборной Украины выразили желание покинуть Динамо
Четыре игрока сборной Украины выразили желание покинуть Динамо
01.09.2025, 07:45 48
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало вингера-легионера
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало вингера-легионера
01.09.2025, 21:10 143
Футбол
Забарный впервые рассказал об отношении к Сафонову после перехода в ПСЖ
Забарный впервые рассказал об отношении к Сафонову после перехода в ПСЖ
01.09.2025, 07:11 4
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Жирона объявила о подписании Ваната
ОФИЦИАЛЬНО. Жирона объявила о подписании Ваната
01.09.2025, 15:35 130
Футбол
АНБЕР: «Как Дюбуа мог так поступить после боя с Усиком? Это очень грустно»
АНБЕР: «Как Дюбуа мог так поступить после боя с Усиком? Это очень грустно»
02.09.2025, 07:15 1
Бокс
Боб АРУМ: «Мне стыдно за бокс. Как судьи могли так посчитать»
Боб АРУМ: «Мне стыдно за бокс. Как судьи могли так посчитать»
01.09.2025, 03:20
Бокс
Юрген КЛОПП: «Это не мой клуб. Я не буду их тренировать»
Юрген КЛОПП: «Это не мой клуб. Я не буду их тренировать»
01.09.2025, 05:59
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем