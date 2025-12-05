Тренер сборной Украины: «Играют самые сильные на данный момент»
Главный тренер женской сборной Украины Владимир Пятенко поделился впечатлениями от турнира She Plays, на котором его подопечные сыграли вничью с Шотландией (1:1) и одолели Австрию (3:2):
– Прежде всего, большое спасибо ВСУ, которые мужественно сопротивляются российскому агрессору, и это дает нам возможность соревноваться и тренироваться. Что касается самого турнира, то я доволен выступлением своих подопечных, тем более что соперниками были грозные сборные. Это был ценный опыт, который обязательно пригодится, ведь уже в начале марта нам предстоит стартовать в матчах отбора ЧМ-2027 с фаворитами – англичанками и испанками.
– То, что в поединке со шотландками украинская команда позволила соперницам спастись от поражения в конце компенсированного времени, а в матче с австрийками пропустила уже на первой минуте, свидетельствует о том, что нашим игрокам не хватало концентрации?
– Нет, так сказать нельзя. Скорее это стечение обстоятельств, потому что настрой девушек был максимальным. В конце концов, не надо забывать, что у нас были опытные и именитые визави. Только немного обидно, что с британками уже не было времени восстановить паритет, потому что сразу же прозвучал финальный свисток. А в поединке с австрийками неудача в дебюте не выбила моих подопечных из колеи, и они, продемонстрировав мастерство и бойцовские качества, одержали волевую победу. Такое не забывается.
– Использовали ли вы эти противостояния для проведения экспериментов?
– Нет, слишком высоким был ранг соперниц. В конце концов, я всегда при определении состава придерживаюсь правила, что играют самые сильные на данный момент.
– Какие тактические схемы были у украинок на вооружении в Испании?
– У нас было достаточно информации о сильных и слабых местах соперниц, и при подготовке и настройке я отталкивался от этого. Вот почему сказать, что мы делали ставку на традиционную для нас схему 4-3-3, было бы неправильно. Построения в значительной степени зависели от хода событий на поле.
– В вашем распоряжении в Испании было 22 игрока. Кого не удалось задействовать из-за каких-то обстоятельств?
– Только Таню Бойчук из канадского клуба «Монреаль Роузес». Была надежда, что ей успеют оформить украинское гражданство, и она сможет помочь нам в Испании. Но с документами возникла задержка, и Бойчук пришлось ограничиться только тренировочным процессом. Впрочем, есть основания надеяться, что вскоре ситуация нормализуется.
– В Испании обошлось без травм?
– К сожалению, нет. В поединке с австрийками не избежала повреждения Анна Петрик из «Металлиста 1925». Она даже попала в больницу, но есть надежда, что обойдется без серьезных осложнений.
– Когда планируете собраться снова?
– В начале марта у нас официальные матчи с англичанками и испанками, поэтому в конце февраля проведем кратковременный этап подготовки. Где именно – и в какой стране мы будем принимать соперниц, еще на стадии решения. А для меня главное, чтобы все травмированные вернулись в строй и успели восстановить кондиции.
