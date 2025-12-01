She Plays. Женская сборная Украины сенсационно переиграла команду Австрии

1 декабря на стадионе «Эль Пальмар» в испанском Кадисе женская сборная Украины провела второй матч на турнире She Plays против команды Австрии.

В первой игре подопечные Владимира Пятенка сыграли вничью со Шотландией (1:1), Австрия с таким же счетом разошлась миром с Финляндией (1:1).

В стартовом составе сине-желтых произошла только одна замена: место в воротах вместо Катерины Самсон заняла Катерина Боклач. Первый тайм вышел динамичным и результативным. Уже на 16-й секунде австрийки открыли счет дальним ударом.

Украинки быстро отыгрались – на 14-й минуте Козлова реализовала передачу Кравчук. Вскоре сине-желая команда вышла вперед: через четыре минуты Кравчук с паса Овдийчук забила второй мяч. Но австрийки еще до перерыва восстановили паритет: Шихтель пробила с линии штрафной, и мяч после рикошета от ноги Котик оказался в сетке.

В начале второго тайма Овдийчук зацепилась за мяч возле чужой штрафной, ускорилась и точно пробила в дальний угол. Этот гол стал единственным после перерыва и принес сборной Украины сенсационную победу со счетом 3:2.

Набрав 4 очка в двух матчах, сине-желтые завершили свое выступление на турнире She Plays 2025.

Турнир She Plays для женских сборных

2-й тур, Кадис (Испания), 1 декабря 2025

Австрия – Украина – 2:3 (2:2)

Голы: Хиллебранд, 1, Котик, 28 (автогол) – Козлова, 14, Кравчук, 18, Овдийчук, 47.

Австрия: Пал, Клейн, Деген, Шихтель (Пунтигам, 46), Пинтер (Кембел, 60), Данст, Брунольд (Хиккельсбергер, 60), Вейнротйер (Бронтхауер, 80), Платтнер (Хамшоу, 60), Нещенвенг, Хиллебранд.

Украина: Боклач, Корсун, Котик, Шматко (к), Шайнюк, Петрик (Апанащенко, 45+4), Семкив, Козлова (Панцулая, 87), Овдийчук (Радионова, 87), Калинина (Когут, 66), Кравчук (Глущенко, 74).

Предупреждения: Калинина, 29, Котик, 33, Корсун, 53.

Расписание матчей

27.11. Финляндия – Австрия – 1:1

28.11. Шотландия – Украина – 1:1

28.11. Швейцария – Бельгия – 1:2

01.12. Австрия – Украина – 2:3

01.12. Бельгия – Финляндия

02.12. Уэльс – Швейцария

02.12. Шотландия – Китай

