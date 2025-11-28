Пропустили на 90+6. Женская сборная Украины упустила победу над Шотландией

Женская сборная Украины провела стартовый матч товарищеского турнира She Plays по футболу для женских сборных.

28 ноября в 13:00 в Испании команды Шотландии и Украины сыграли вничью (1:1). Матч прошел в испанском Кадисе. В турнире She Plays играют 8 национальных женских сборных.

Сине-желтые открыли счет на 37-й минуте, когда отличилась Роксолана Кравчук. Соперницы спасли игру в компенсированное время, забив на 90+6 минуте (1:1).

В первом тайме инициативой владела сборная Шотландии и создала несколько опасных моментов. Хорошо сыграла голкипер сине-желтых Екатерина Самсон. А вот единственная контратака украинок привела к голу, на 37-й минуте отличилась Роксолана Кравчук (1:0).

После перерыва Шотландия пыталась отыграться, но защита сине-желтых до последних секунд играла надежно. Однако на 90+6 мин Мария Маканени протолкнула мяч в ворота украинской команды (1:1).

Подопечные Владимира Пятенко проводят завершающий в этом году учебно-тренировочный сбор. Сине-желтые далее сыграют со сборной Австрии (1 декабря в 13:00).

В марте 2026 года украинская сборная начнет борьбу в Лиге А женской Лиги наций. Этот турнир станет квалификацией к чемпионату мира 2027. По результатам жеребьевки сборная Украины попала в группу 3 вместе с командами Испании, Англии и Исландии.

Турнир She Plays для женских сборных

Кадис (Испания), 28 ноября 2025 года

Шотландия – Украина – 1:1

Голы: Мария Маканени, 90+6 – Роксолана Кравчук, 37

Шотландия: Макайвер, Доэрти, Мьюир, Ховард, Маклейн (Тейлор, 57), Грегори (Маканени, 70), Уэйр (к), Хенсон, Маклаглен (Макаллей, 70) Томас (Дэвидсон, 57), Катберт.

Украина: Самсон, Корсун, Котик, Шматко (к), Шайнюк, Петрик, Семкив (Христюк, 89), Козлова (Панцулая, 78), Овдийчук (Радионова, 89), Калинина (Глущенко, 67), Кравчук (Когут, 78).

Предупреждения: Катберт, 59 – Кравчук, 54, Самсон, 82.

