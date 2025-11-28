Женская сборная Украины проводит первый матч на турнире ShePlays в Испании

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Сборная УКРАИНЫ
28 ноября 2025, 12:40 | Обновлено 28 ноября 2025, 12:53
49
0

Соперником сине-желтых 28 ноября в 13:00 будет команда Шотландии

УАФ

Женская сборная Украины стартует в товарищеском турнире She Plays для женских сборных по футболу.

28 ноября в 13:00 в Испании встречаются команды Шотландии и Украины.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Подопечные Владимира Пятенко проводят завершающий в этом году учебно-тренировочный сбор.

Сине-желтые сыграют товарищеские поединки со сборными Шотландии (28 ноября в 13:00) и Австрии (1 декабря в 13:00).

Матчи пройдут в Испании в турнире She Plays, в котором играют 8 национальных женских сборных.

Стартовый состав сборной Украины на матч с Шотландией


Шотландия – Украина. Турнир She Plays. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ПЯТЕНКО: «На теоретических занятиях разобрали команду Шотландии»
Женская сборная Украины выбрала стартовый состав на матч против Шотландии
женская сборная Украины по футболу Владимир Пятенко учебно-тренировочные сборы Шотландия - Украина женская сборная Шотландии по футболу She Plays стартовые составы
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
