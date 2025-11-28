Женская сборная Украины проводит первый матч на турнире ShePlays в Испании
Соперником сине-желтых 28 ноября в 13:00 будет команда Шотландии
Женская сборная Украины стартует в товарищеском турнире She Plays для женских сборных по футболу.
28 ноября в 13:00 в Испании встречаются команды Шотландии и Украины.
Подопечные Владимира Пятенко проводят завершающий в этом году учебно-тренировочный сбор.
Сине-желтые сыграют товарищеские поединки со сборными Шотландии (28 ноября в 13:00) и Австрии (1 декабря в 13:00).
Матчи пройдут в Испании в турнире She Plays, в котором играют 8 национальных женских сборных.
Стартовый состав сборной Украины на матч с Шотландией
