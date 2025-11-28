Шотландия – Украина. Турнир She Plays. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 28 ноября в 13:00 спарринг женских сборных на турнире в Испании
Женская сборная Украины стартует в товарищеском турнире She Plays для женских сборных по футболу.
28 ноября в 13:00 в Испании встречаются команды Шотландии и Украины.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Подопечные Владимира Пятенко проводят завершающий в этом году учебно-тренировочный сбор.
Сине-желтые сыграют товарищеские поединки со сборными Шотландии (28 ноября в 13.00) и Австрии (1 декабря в 13.00).
Матчи пройдут в Испании в турнире She Plays, в котором играют 8 национальных женских сборных.
В марте 2026 года украинская сборная начнет борьбу в Лиге А женской Лиги наций. Этот турнир станет квалификацией к чемпионату мира 2027. По результатам жеребьевки сборная Украины попала в группу 3 вместе с командами Испании, Англии и Исландии.
Шотландия – Украина. Турнир She Plays. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию матча проводят MEGOGO и YouTube-канал УАФ
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Хаби не хочет видеть в команде Дани Себальоса
Киевское «Динамо» сыграет против кипрского клуба в четверг, 27 ноября, в 19:45