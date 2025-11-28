Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Шотландия – Украина. Турнир She Plays. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Сборная УКРАИНЫ
28 ноября 2025, 03:47 | Обновлено 28 ноября 2025, 03:56
16
0

Шотландия – Украина. Турнир She Plays. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 28 ноября в 13:00 спарринг женских сборных на турнире в Испании

28 ноября 2025, 03:47 | Обновлено 28 ноября 2025, 03:56
16
0
Шотландия – Украина. Турнир She Plays. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УАФ

Женская сборная Украины стартует в товарищеском турнире She Plays для женских сборных по футболу.

28 ноября в 13:00 в Испании встречаются команды Шотландии и Украины.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Подопечные Владимира Пятенко проводят завершающий в этом году учебно-тренировочный сбор.

Сине-желтые сыграют товарищеские поединки со сборными Шотландии (28 ноября в 13.00) и Австрии (1 декабря в 13.00).

Матчи пройдут в Испании в турнире She Plays, в котором играют 8 национальных женских сборных.

В марте 2026 года украинская сборная начнет борьбу в Лиге А женской Лиги наций. Этот турнир станет квалификацией к чемпионату мира 2027. По результатам жеребьевки сборная Украины попала в группу 3 вместе с командами Испании, Англии и Исландии.

Шотландия – Украина. Турнир She Plays. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проводят MEGOGO и YouTube-канал УАФ

По теме:
Финал подготовки к ЧМ. Заявка молодежной сборной Украины и планы на сбор
С кем спарринги? В Ужгороде начался сбор женской сборной Украины по футзалу
Александр ЗОЛОТУХИН: «Это действительно шаг вперед для меня»
женская сборная Украины по футболу Владимир Пятенко учебно-тренировочные сборы Шотландия - Украина женская сборная Шотландии по футболу смотреть онлайн
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Алонсо обратился к руководству Реала, чтобы они убрали игрока из клуба
Футбол | 27 ноября 2025, 06:55 0
Алонсо обратился к руководству Реала, чтобы они убрали игрока из клуба
Алонсо обратился к руководству Реала, чтобы они убрали игрока из клуба

Хаби не хочет видеть в команде Дани Себальоса

Шовковский выбрал стартовый состав на матч против Омонии в Лиге конференций
Футбол | 27 ноября 2025, 18:37 55
Шовковский выбрал стартовый состав на матч против Омонии в Лиге конференций
Шовковский выбрал стартовый состав на матч против Омонии в Лиге конференций

Киевское «Динамо» сыграет против кипрского клуба в четверг, 27 ноября, в 19:45

В Динамо приняли решение по иностранному коучу на фоне отставки Шовковского
Футбол | 28.11.2025, 01:00
В Динамо приняли решение по иностранному коучу на фоне отставки Шовковского
В Динамо приняли решение по иностранному коучу на фоне отставки Шовковского
Зидан готов тренировать Реал, если оттуда уйдет одна суперзвезда
Футбол | 27.11.2025, 08:10
Зидан готов тренировать Реал, если оттуда уйдет одна суперзвезда
Зидан готов тренировать Реал, если оттуда уйдет одна суперзвезда
ШОВКОВСКИЙ – о тяжелой травме лидера, реакции руководства и игре с Омонией
Футбол | 27.11.2025, 07:03
ШОВКОВСКИЙ – о тяжелой травме лидера, реакции руководства и игре с Омонией
ШОВКОВСКИЙ – о тяжелой травме лидера, реакции руководства и игре с Омонией
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Один из лучших боксеров мира выбрал бойца, который превосходит сейчас Усика
Один из лучших боксеров мира выбрал бойца, который превосходит сейчас Усика
26.11.2025, 05:42
Бокс
Месси достиг соглашения о возвращении в Европу. Произошло непредвиденное
Месси достиг соглашения о возвращении в Европу. Произошло непредвиденное
27.11.2025, 08:55 6
Футбол
Уордли получил титул Усика. Известен главный претендент на бой с чемпионом
Уордли получил титул Усика. Известен главный претендент на бой с чемпионом
26.11.2025, 00:52
Бокс
Хаби Алонсо отреагировал на игру Лунина в матче против Олимпиакоса
Хаби Алонсо отреагировал на игру Лунина в матче против Олимпиакоса
27.11.2025, 11:13 4
Футбол
Хватило одного гола. Динамо обыграло Хиберниан
Хватило одного гола. Динамо обыграло Хиберниан
26.11.2025, 15:59 19
Футбол
«Мне очень жаль». Жена Усика выступила со словами соболезнования
«Мне очень жаль». Жена Усика выступила со словами соболезнования
27.11.2025, 00:07
Бокс
Мбаппе забил четыре, а Лунин – напропускал. Реал провел горячий матч в ЛЧ
Мбаппе забил четыре, а Лунин – напропускал. Реал провел горячий матч в ЛЧ
27.11.2025, 00:01 29
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем