Шотландия – Украина. Турнир She Plays. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Женская сборная Украины стартует в товарищеском турнире She Plays для женских сборных по футболу.

28 ноября в 13:00 в Испании встречаются команды Шотландии и Украины.

Подопечные Владимира Пятенко проводят завершающий в этом году учебно-тренировочный сбор.

Сине-желтые сыграют товарищеские поединки со сборными Шотландии (28 ноября в 13.00) и Австрии (1 декабря в 13.00).

Матчи пройдут в Испании в турнире She Plays, в котором играют 8 национальных женских сборных.

В марте 2026 года украинская сборная начнет борьбу в Лиге А женской Лиги наций. Этот турнир станет квалификацией к чемпионату мира 2027. По результатам жеребьевки сборная Украины попала в группу 3 вместе с командами Испании, Англии и Исландии.

Видеотрансляцию матча проводят MEGOGO и YouTube-канал УАФ