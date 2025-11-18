Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Назван состав женской сборной Украины для участия в турнире She Plays
18 ноября 2025, 18:23 |
УАФ

Главный тренер женской сборной Украины Владимир Пятенко объявил имена футболисток, вызванных для участия в товарищеских матчах с командами Шотландии и Австрии.

В ноябре украинки проведут заключительный в этом году учебно-тренировочный сбор, во время которого проверят свои силы в товарищеских поединках со сборными Шотландии и Австрии. Этот турнир She Plays пройдет в Испании. В нем будут играть 8 национальных женских сборных.

В этих встречах Владимир Пятенко рассчитывает на 24 футболисток. Первый матч подопечные Владимира Пятенко сыграют 28 ноября со сборной Шотландии на Муниципальном стадионе Чапин (Херес, Испания). Начало запланировано на 13:00 по киевскому времени.

Уже через три дня украинскую команду ждет новое испытание – поединок со сборной Австрии, представителем Лиги А в Лиге наций. Игра состоится 1 декабря на стадионе Эль Пальмар (Кадис, Испания). Начало встречи – в 13:00 по киевскому времени.

Состав женской сборной Украины на матчи турнира She Plays

Вратари: Катерина Самсон (Ворскла Полтава), Дарина Бондарчук (Металлист 1925 Харьков), Катерина Боклач (Нант, Франция).

Защитники: Соломия Купяк (Колос Ковалевка), Катерина Корсун, Марина Шайнюк (обе – Ворскла Полтава), Яна Котик, Ольга Басаньска, Анна Петрик (все – Металлист 1925 Харьков), Любовь Шматко (Фомгет, Турция).

Полузащитники: Даяна Семкив, Светлана Когут (обе – Колос Ковалевка), Натия Пануцулая (Систерс Одесса), Дарья Апанащенко, Виктория Гирин, Лидия Заборовец (все – Металлист 1925 Харьков), Виктория Радионова, Яна Калинина (обе – Ворскла Полтава), Юлия Христюк (Олд Доминион, США).

Нападающие: Роксолана Кравчук (Ворскла Полтава), Ольга Овдийчук (Фомгет, Турция), Инна Глущенко (Лилль, Франция), Николь Козлова (Глазго Сити, Шотландия), Таня Бойчук (Монреаль Роузес, Канада).

Турнир She Plays 2025 для женских сборных

Испания, 27 ноября – 2 декабря 2025

Расписание матчей

  • 27.11. Финляндия – Австрия
  • 28.11. Шотландия – Украина
  • 28.11. Швейцария – Бельгия
  • 01.12. Австрия – Украина
  • 01.12. Бельгия – Финляндия
  • 02.12. Уэльс – Швейцария
  • 02.12. Шотландия – Китай

Инфографика

Женская сборная Украины по гандболу проводит сборы. Состав команды
Турнир She Plays. Женская сборная Украины узнала соперников
Сборная Украины WU-15 проводит сбор во Львове перед турниром в Финляндии
Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
