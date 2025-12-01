Австрия – Украина – 2:3. Приятная сенсация в Кадисе. Видео голов и обзор

1 декабря в испанском Кадисе женская сборная Украины провела второй матч на турнире She Plays против команды Австрии.

Уже на 16-й секунде австрийки открыли счет дальним ударом. Украинки быстро отыгрались, на 14-й минуте Козлова реализовала передачу Кравчук.

Через четыре минуты Кравчук с паса Овдийчук забила второй мяч. Но австрийки еще до перерыва восстановили паритет. Шихтель пробила с линии штрафной, и мяч после рикошета от ноги Котик оказался в сетке.

В начале второго тайма Овдийчук точно пробила в дальний угол. Этот гол принес сборной Украины сенсационную победу со счетом 3:2.

Набрав 4 очка в двух матчах, сине-желтые завершили свое выступление на турнире She Plays 2025.

Турнир She Plays для женских сборных

2-й тур, Кадис (Испания), 1 декабря 2025

Австрия – Украина – 2:3 (2:2)

Голы: Хиллебранд, 1, Котик, 28 (автогол) – Козлова, 14, Кравчук, 18, Овдийчук, 47.

Видеообзор матча

Видеозапись матча

ГОЛ! 1:1. Николь Козлова, 14 мин

ГОЛ! 1:2. Роксолана Кравчук, 18 мин

ГОЛ! 2:3. Ольга Овдийчук, 47 мин