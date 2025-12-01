Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Австрия – Украина – 2:3. Приятная сенсация в Кадисе. Видео голов и обзор
Сборная УКРАИНЫ
01 декабря 2025, 16:23 | Обновлено 01 декабря 2025, 16:25
517
0

Австрия – Украина – 2:3. Приятная сенсация в Кадисе. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча женских сборных на турнире в Испании

01 декабря 2025, 16:23 | Обновлено 01 декабря 2025, 16:25
517
0
Австрия – Украина – 2:3. Приятная сенсация в Кадисе. Видео голов и обзор
УАФ

1 декабря в испанском Кадисе женская сборная Украины провела второй матч на турнире She Plays против команды Австрии.

Уже на 16-й секунде австрийки открыли счет дальним ударом. Украинки быстро отыгрались, на 14-й минуте Козлова реализовала передачу Кравчук.

Через четыре минуты Кравчук с паса Овдийчук забила второй мяч. Но австрийки еще до перерыва восстановили паритет. Шихтель пробила с линии штрафной, и мяч после рикошета от ноги Котик оказался в сетке.

В начале второго тайма Овдийчук точно пробила в дальний угол. Этот гол принес сборной Украины сенсационную победу со счетом 3:2.

Набрав 4 очка в двух матчах, сине-желтые завершили свое выступление на турнире She Plays 2025.

Турнир She Plays для женских сборных

2-й тур, Кадис (Испания), 1 декабря 2025

Австрия – Украина – 2:3 (2:2)

Голы: Хиллебранд, 1, Котик, 28 (автогол) – Козлова, 14, Кравчук, 18, Овдийчук, 47.

Видеообзор матча

Видеозапись матча

ГОЛ! 1:1. Николь Козлова, 14 мин

ГОЛ! 1:2. Роксолана Кравчук, 18 мин

ГОЛ! 2:3. Ольга Овдийчук, 47 мин

По теме:
She Plays. Женская сборная Украины сенсационно переиграла команду Австрии
Австрия – Украина. Турнир She Plays. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Турнир ShePlays. Назван состав женской сборной Украины на игру с Австрией
женская сборная Украины по футболу Владимир Пятенко учебно-тренировочные сборы автогол Ольга Овдийчук Австрия - Украина женская сборная Австрии по футболу Роксолана Кравчук Дарья Котик Николь Козлова She Plays
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Первый выбор Костюка. Известны стартовые составы на матч Динамо – Полтава
Футбол | 01 декабря 2025, 14:21 6
Первый выбор Костюка. Известны стартовые составы на матч Динамо – Полтава
Первый выбор Костюка. Известны стартовые составы на матч Динамо – Полтава

Матч 14-го тура УПЛ начнется в 15:30

Суркис начал переговоры с новым тренером, который может заменить Костюка
Футбол | 01 декабря 2025, 06:50 14
Суркис начал переговоры с новым тренером, который может заменить Костюка
Суркис начал переговоры с новым тренером, который может заменить Костюка

Киевлян может возглавить иностранный специалист

Мудрик продолжит карьеру в чемпионате Франции. Когда вернется украинец?
Футбол | 01.12.2025, 15:51
Мудрик продолжит карьеру в чемпионате Франции. Когда вернется украинец?
Мудрик продолжит карьеру в чемпионате Франции. Когда вернется украинец?
Александр КРАСЮК: «Он согласился на бой. Доход – астрономический»
Бокс | 01.12.2025, 05:42
Александр КРАСЮК: «Он согласился на бой. Доход – астрономический»
Александр КРАСЮК: «Он согласился на бой. Доход – астрономический»
БРИЕДИС: «Боя не будет, а если он состоится – его уничтожат за 4-5 раундов»
Бокс | 01.12.2025, 01:32
БРИЕДИС: «Боя не будет, а если он состоится – его уничтожат за 4-5 раундов»
БРИЕДИС: «Боя не будет, а если он состоится – его уничтожат за 4-5 раундов»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Вторая уверенная победа в отборе. Сборная Украины обыграла сборную Дании
Вторая уверенная победа в отборе. Сборная Украины обыграла сборную Дании
30.11.2025, 20:51 16
Баскетбол
Суркис определился, кого хочет видеть новым тренером Динамо
Суркис определился, кого хочет видеть новым тренером Динамо
29.11.2025, 23:36 2
Футбол
Винисиус получил впечатляющее предложение от одного из лучших клубов мира
Винисиус получил впечатляющее предложение от одного из лучших клубов мира
29.11.2025, 19:43
Футбол
Костюк может реанимировать карьеру игрока, которому не доверял Шовковский
Костюк может реанимировать карьеру игрока, которому не доверял Шовковский
29.11.2025, 16:33 2
Футбол
Усик договорился о следующем бое. Произошло непредвиденное
Усик договорился о следующем бое. Произошло непредвиденное
01.12.2025, 07:25 1
Бокс
В молодежке Шахтера объявился топ-голеадор. Кто он и каковы его перспективы
В молодежке Шахтера объявился топ-голеадор. Кто он и каковы его перспективы
30.11.2025, 07:00 11
Футбол
Знай наших! 12-летний украинец побил один из безумных рекордов Дюплантиса
Знай наших! 12-летний украинец побил один из безумных рекордов Дюплантиса
30.11.2025, 13:02 5
Другие виды
Хаби Алонсо выбрал стартового вратаря Реала на матч против Жироны
Хаби Алонсо выбрал стартового вратаря Реала на матч против Жироны
30.11.2025, 07:49 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем