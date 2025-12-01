Австрия – Украина – 2:3. Приятная сенсация в Кадисе. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча женских сборных на турнире в Испании
1 декабря в испанском Кадисе женская сборная Украины провела второй матч на турнире She Plays против команды Австрии.
Уже на 16-й секунде австрийки открыли счет дальним ударом. Украинки быстро отыгрались, на 14-й минуте Козлова реализовала передачу Кравчук.
Через четыре минуты Кравчук с паса Овдийчук забила второй мяч. Но австрийки еще до перерыва восстановили паритет. Шихтель пробила с линии штрафной, и мяч после рикошета от ноги Котик оказался в сетке.
В начале второго тайма Овдийчук точно пробила в дальний угол. Этот гол принес сборной Украины сенсационную победу со счетом 3:2.
Набрав 4 очка в двух матчах, сине-желтые завершили свое выступление на турнире She Plays 2025.
Турнир She Plays для женских сборных
2-й тур, Кадис (Испания), 1 декабря 2025
Австрия – Украина – 2:3 (2:2)
Голы: Хиллебранд, 1, Котик, 28 (автогол) – Козлова, 14, Кравчук, 18, Овдийчук, 47.
Видеообзор матча
Видеозапись матча
ГОЛ! 1:1. Николь Козлова, 14 мин
ГОЛ! 1:2. Роксолана Кравчук, 18 мин
ГОЛ! 2:3. Ольга Овдийчук, 47 мин
