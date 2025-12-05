Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Источник: Туран пошел выяснять отношения. Срна был вынужден вмешаться
Украина. Премьер лига
05 декабря 2025, 04:22 |
56
0

Источник: Туран пошел выяснять отношения. Срна был вынужден вмешаться

У Арды возник конфликт во время последнего матча с «Кривбассом»

05 декабря 2025, 04:22 |
56
0
Источник: Туран пошел выяснять отношения. Срна был вынужден вмешаться
ФК Шахтер. Арда Туран

Арда Туран заработал четвертое предупреждение в нынешнем сезоне УПЛ. Это произошло в поединке против «Кривбасса», который завершился со счетом 2:2.

У тренера произошел конфликт с тренерским штабом «Кривбасса». О деталях стычки рассказал журналист Владимир Зверов.

«По словам очевидцев, Туран после финального свистка отправился в подтрибунное помещение, чтобы выяснить отношения. Между сторонами завязалась громкая словесная перепалка. Один из помощников Турана, по разным версиям, либо толкнул ассистента ван Леувена, либо просто накричал на него.

В конце концов, служба безопасности стадиона вмешалась и попыталась разнять конфликт, хотя это было непросто. В итоге ситуацию удалось уладить благодаря Дарио Срне, который также подбежал и смог успокоить обе стороны», – отметил журналист.

По теме:
Хавбек провел 50-й матч за Кривбасс. Юбилейной стала игра с Шахтером
Александр КЕМКИН: «Просто по приколу стал в ворота»
ЗАДЕРАКА: «5 ударов в створ? Неплохую реализацию показали против Шахтера»
чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Шахтер - Кривбасс Арда Туран
Дмитрий Олийченко Источник: FootballHub
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Усик попросил провести добровольную защиту титула. Назван соперник
Бокс | 04 декабря 2025, 04:55 12
Усик попросил провести добровольную защиту титула. Назван соперник
Усик попросил провести добровольную защиту титула. Назван соперник

Сулейман дал добро на бой с Уайлдером

Белик вновь стреляет себе в ногу. Хотя в его словах была и есть правда
Футбол | 04 декабря 2025, 12:30 36
Белик вновь стреляет себе в ногу. Хотя в его словах была и есть правда
Белик вновь стреляет себе в ногу. Хотя в его словах была и есть правда

Главный тренер «Шахтера» U-19 продемонстрировал амбиции, но сделал это чересчур прямолинейно

Федерация о российском гражданстве Лыскун: Почему она так сделала? Это шок
Водные виды | 04.12.2025, 19:41
Федерация о российском гражданстве Лыскун: Почему она так сделала? Это шок
Федерация о российском гражданстве Лыскун: Почему она так сделала? Это шок
Бенфика назвала клубам АПЛ цену за Анатолия Трубина
Футбол | 04.12.2025, 07:37
Бенфика назвала клубам АПЛ цену за Анатолия Трубина
Бенфика назвала клубам АПЛ цену за Анатолия Трубина
Украинский защитник забил свой шестой гол в Европе в этом сезоне
Футбол | 05.12.2025, 02:48
Украинский защитник забил свой шестой гол в Европе в этом сезоне
Украинский защитник забил свой шестой гол в Европе в этом сезоне
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Тренер Шахтера: «Ринат Ахметов разрешил переход в Динамо»
Тренер Шахтера: «Ринат Ахметов разрешил переход в Динамо»
03.12.2025, 07:02 4
Футбол
ФОТО. Вот как выглядел Гармаш после столкновения с ТЦК и СП
ФОТО. Вот как выглядел Гармаш после столкновения с ТЦК и СП
04.12.2025, 08:23 21
Футбол
Владелец Металлиста 1925: «Я сказал: все, уже наигрался в футбол»
Владелец Металлиста 1925: «Я сказал: все, уже наигрался в футбол»
04.12.2025, 05:55 8
Футбол
Вице-чемпионка мира и участница двух Олимпиад из Украины взяла паспорт рф
Вице-чемпионка мира и участница двух Олимпиад из Украины взяла паспорт рф
03.12.2025, 20:10 33
Водные виды
Для Динамо нашли замену Костюку и не позавидовали
Для Динамо нашли замену Костюку и не позавидовали
04.12.2025, 08:02 4
Футбол
Усик проведет бой в Лас-Вегасе с местной звездой бокса
Усик проведет бой в Лас-Вегасе с местной звездой бокса
03.12.2025, 07:22 3
Бокс
Александр УСИК: «Когда началась война, Кличко сказал мне идти...»
Александр УСИК: «Когда началась война, Кличко сказал мне идти...»
04.12.2025, 00:07
Бокс
Месть за дерзость. Норвежцы утерли нос Самуэльссону, триумф Ботна
Месть за дерзость. Норвежцы утерли нос Самуэльссону, триумф Ботна
03.12.2025, 18:02 22
Биатлон
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем