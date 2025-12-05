Источник: Туран пошел выяснять отношения. Срна был вынужден вмешаться

Арда Туран заработал четвертое предупреждение в нынешнем сезоне УПЛ. Это произошло в поединке против «Кривбасса», который завершился со счетом 2:2.

У тренера произошел конфликт с тренерским штабом «Кривбасса». О деталях стычки рассказал журналист Владимир Зверов.

«По словам очевидцев, Туран после финального свистка отправился в подтрибунное помещение, чтобы выяснить отношения. Между сторонами завязалась громкая словесная перепалка. Один из помощников Турана, по разным версиям, либо толкнул ассистента ван Леувена, либо просто накричал на него.

В конце концов, служба безопасности стадиона вмешалась и попыталась разнять конфликт, хотя это было непросто. В итоге ситуацию удалось уладить благодаря Дарио Срне, который также подбежал и смог успокоить обе стороны», – отметил журналист.