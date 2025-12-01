Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
01 декабря 2025, 21:32
Арда Туран получит дисквалификацию. Что случилось?

Тренер получил уже четвертую желтую в УПЛ

Арда Туран получит дисквалификацию. Что случилось?
ФК Шахтер. Арда Туран

Арда Туран получил четвертую желтую карточку в текущем сезоне УПЛ. Произошло это в матче против «Кривбасса» (2:2).

В соответствии с пунктом шестым статьи 36 «Регламента Чемпионата Украины по футболу среди команд клубов Украинской Премьер-Лиги» из-за перебора желтых карточек Туран будет дисквалифицирован на следующий матч УПЛ – против «Колоса».

«За каждые четыре желтые карточки, полученные в матчах Чемпионата УПЛ, футболист/официальный представитель подлежит отстранению на один матч. Отстранение происходит в матчах Чемпионата без решения 93 КДК УАФ. Это отстранение не распространяется на другие соревнования, а также на матчи стадии плей-офф», – говорится в статье регламента.

Это уже шестая желтая карточка Арды во всех турнирах – ранее он был предупрежден в матчах против «Карпат», «Оболони», дважды «Полесья» и «Шемрок Роверс». Кроме того, Туран получал и красную карточку в квалификации ЛЕ против «Панатинаикоса».

