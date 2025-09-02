Сборная Украины начала подготовку к двум стартовым матчам отбора ЧМ-2026 – против Франции (5 сентября, Вроцлав) и Азербайджана (9 сентября, Баку).

1 сентября был двойной праздник: Илье Забарному и Георгию Судакову исполнилось 23 года. Команда и тренерский штаб поздравили именинников с днем рождения подарив памятные футболки с подписями.

Сине-желтые под руководством Сергея Реброва будут готовиться в польском городе Опаленице до 4 сентября, после чего команда отправится на первый матч отбора к ЧМ-2026 – против Франции.

После встречи с Францией сборная Украины будет готовиться в Польше, а 7 сентября запланирован перелет в столицу Азербайджана.

ВИДЕО. Ребров вручил Судакову и Забарному памятные футболки