ВИДЕО. Без тортика не обошлось: как сборная Украины поздравила Забарного

1 сентября центральный защитник сборной Украины и французского ПСЖ Илья Забарный отпраздновал свой день рождения. Бывшему игроку киевского «Динамо» исполнилось 23 года.

Свой праздничный день Илья провел в пути на сбор национальной команды Украины.

Перед появлением Забарного на базе команды представители Украинской ассоциации футбола (УАФ) поздравили его с днем рождения, угостив тортиком.

По традиции Илья загадал желание и задул свечу на торте.