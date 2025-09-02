ВИДЕО. Без тортика не обошлось: как сборная Украины поздравила Забарного
721
0
Илья по приезду в сборную отпраздновал свое 23-летие
1 сентября центральный защитник сборной Украины и французского ПСЖ Илья Забарный отпраздновал свой день рождения. Бывшему игроку киевского «Динамо» исполнилось 23 года.
Свой праздничный день Илья провел в пути на сбор национальной команды Украины.
Перед появлением Забарного на базе команды представители Украинской ассоциации футбола (УАФ) поздравили его с днем рождения, угостив тортиком.
По традиции Илья загадал желание и задул свечу на торте.
