Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Без тортика не обошлось: как сборная Украины поздравила Забарного
Чемпионат мира
02 сентября 2025, 08:59 | Обновлено 02 сентября 2025, 09:15
721
0

ВИДЕО. Без тортика не обошлось: как сборная Украины поздравила Забарного

Илья по приезду в сборную отпраздновал свое 23-летие

02 сентября 2025, 08:59 | Обновлено 02 сентября 2025, 09:15
721
0
ВИДЕО. Без тортика не обошлось: как сборная Украины поздравила Забарного
УАФ. Илья Забарный

1 сентября центральный защитник сборной Украины и французского ПСЖ Илья Забарный отпраздновал свой день рождения. Бывшему игроку киевского «Динамо» исполнилось 23 года.

Свой праздничный день Илья провел в пути на сбор национальной команды Украины.

Перед появлением Забарного на базе команды представители Украинской ассоциации футбола (УАФ) поздравили его с днем рождения, угостив тортиком.

По традиции Илья загадал желание и задул свечу на торте.

ВИДЕО. Без тортика не обошлось: как сборная Украины поздравила Забарного

По теме:
ВИДЕО. Судаков, Ванат и Цыганков присоединились к сборной Украины
ОФИЦИАЛЬНО. ПСЖ продал ненужного игрока в испанский клуб
ОФИЦИАЛЬНО. Тоттенхэм подписал вице-чемпиона мира из ПСЖ
день рождения сборная Украины по футболу ПСЖ Илья Забарный видео поздравление
Андрей Витренко Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Наставник Бенфики рассказал, зачем лиссабонский клуб подписал Судакова
Футбол | 01 сентября 2025, 10:02 3
Наставник Бенфики рассказал, зачем лиссабонский клуб подписал Судакова
Наставник Бенфики рассказал, зачем лиссабонский клуб подписал Судакова

Бруну Лаже считает украинского полузащитника игроком высочайшего класса

ОФИЦИАЛЬНО. Экс-вингер Шахтера нашел себе клуб в Испании. Будет играть в ЛЧ
Футбол | 02 сентября 2025, 03:53 2
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-вингер Шахтера нашел себе клуб в Испании. Будет играть в ЛЧ
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-вингер Шахтера нашел себе клуб в Испании. Будет играть в ЛЧ

Манор Соломон перешел из «Тоттенхэма» в «Вильярреал» на правах аренды

«Обмен завершен». Довбик станет игроком европейского топ-клуба
Футбол | 01.09.2025, 17:53
«Обмен завершен». Довбик станет игроком европейского топ-клуба
«Обмен завершен». Довбик станет игроком европейского топ-клуба
Новый клуб Зинченко, Ванат в Жироне, трансфер Динамо, поражение Костюк
Футбол | 02.09.2025, 09:30
Новый клуб Зинченко, Ванат в Жироне, трансфер Динамо, поражение Костюк
Новый клуб Зинченко, Ванат в Жироне, трансфер Динамо, поражение Костюк
26-летний футболист покинул киевское Динамо после разговора с Шовковским
Футбол | 01.09.2025, 10:13
26-летний футболист покинул киевское Динамо после разговора с Шовковским
26-летний футболист покинул киевское Динамо после разговора с Шовковским
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Забарный впервые рассказал об отношении к Сафонову после перехода в ПСЖ
Забарный впервые рассказал об отношении к Сафонову после перехода в ПСЖ
01.09.2025, 07:11 3
Футбол
Чемпион мира готов сменить вес и отобрать у Усика корону хевивейта
Чемпион мира готов сменить вес и отобрать у Усика корону хевивейта
01.09.2025, 01:34 10
Бокс
Боб АРУМ: «Мне стыдно за бокс. Как судьи могли так посчитать»
Боб АРУМ: «Мне стыдно за бокс. Как судьи могли так посчитать»
01.09.2025, 03:20
Бокс
Челси жаждет крови. Клуб принял решение по Мудрику
Челси жаждет крови. Клуб принял решение по Мудрику
02.09.2025, 07:46 18
Футбол
Британский тренер: «Усик – великий. Но он не должен был его покидать»
Британский тренер: «Усик – великий. Но он не должен был его покидать»
01.09.2025, 03:33
Бокс
Флорентино Перес нашел замену Куртуа. Плохие новости для Лунина
Флорентино Перес нашел замену Куртуа. Плохие новости для Лунина
01.09.2025, 04:59 3
Футбол
Майрис БРИЕДИС: «Усик, война уже закончилась, что ты такое делаешь?»
Майрис БРИЕДИС: «Усик, война уже закончилась, что ты такое делаешь?»
01.09.2025, 05:40 10
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Зинченко ушел из Арсенала после закрытия трансферного окна
ОФИЦИАЛЬНО. Зинченко ушел из Арсенала после закрытия трансферного окна
02.09.2025, 00:23 29
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем