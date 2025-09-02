ВИДЕО. Судаков, Ванат и Цыганков присоединились к сборной Украины
Национальная команда готовится к матчам отбора ЧМ-2026
Началась подготовка сборной Украины по футболу к двум матчам отбора чемпионата мира 2026 года. «Сине-желтым» предстоит сыграть против Франции (5 сентября, Вроцлав) и Азербайджана (9 сентября, Баку).
В состав национальной команды в польском городе Опаленице присоединились три игрока, выступающие за зарубежные клубы: Георгий Судаков («Бенфика»), Владислав Ванат и Виктор Цыганков (оба – «Жирона»).
До 4 сентября в польском городе Опаленице сборная проведет тренировочную подготовку под руководством тренерского штаба, после чего команда отправится на первый матч отбора к ЧМ-2026 – против Франции.
Перед вторым матчем «сине-желтые» будут готовиться на территории Польши, а затем, 7 сентября, состоится перелет в столицу Азербайджана.
