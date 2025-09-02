Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Судаков, Ванат и Цыганков присоединились к сборной Украины
Чемпионат мира
02 сентября 2025, 08:02 | Обновлено 02 сентября 2025, 08:09
388
0

ВИДЕО. Судаков, Ванат и Цыганков присоединились к сборной Украины

Национальная команда готовится к матчам отбора ЧМ-2026

02 сентября 2025, 08:02 | Обновлено 02 сентября 2025, 08:09
388
0
ВИДЕО. Судаков, Ванат и Цыганков присоединились к сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

Началась подготовка сборной Украины по футболу к двум матчам отбора чемпионата мира 2026 года. «Сине-желтым» предстоит сыграть против Франции (5 сентября, Вроцлав) и Азербайджана (9 сентября, Баку).

В состав национальной команды в польском городе Опаленице присоединились три игрока, выступающие за зарубежные клубы: Георгий Судаков («Бенфика»), Владислав Ванат и Виктор Цыганков (оба – «Жирона»).

До 4 сентября в польском городе Опаленице сборная проведет тренировочную подготовку под руководством тренерского штаба, после чего команда отправится на первый матч отбора к ЧМ-2026 – против Франции.

Перед вторым матчем «сине-желтые» будут готовиться на территории Польши, а затем, 7 сентября, состоится перелет в столицу Азербайджана.

ВИДЕО. Судаков, Ванат и Цыганков присоединились к сборной Украины

По теме:
Кевин стал четвертым самой дорогой продажей в истории Шахтера
ВИДЕО. Трубин провел тренировку в лагере сборной под руководством Худжамова
ВИДЕО. Зинченко и Ярмолюк присоединились к лагерю сборной Украины
видео Сергей Ребров сборная Украины по футболу Украина - Франция ЧМ-2026 по футболу переезд (перелет) Азербайджан - Украина Владислав Ванат Георгий Судаков Виктор Цыганков
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Экс-вингер Шахтера нашел себе клуб в Испании. Будет играть в ЛЧ
Футбол | 02 сентября 2025, 03:53 1
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-вингер Шахтера нашел себе клуб в Испании. Будет играть в ЛЧ
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-вингер Шахтера нашел себе клуб в Испании. Будет играть в ЛЧ

Манор Соломон перешел из «Тоттенхэма» в «Вильярреал» на правах аренды

ОФИЦИАЛЬНО. Плохие новости для украинца. Жирона подписала призера ЧМ
Футбол | 02 сентября 2025, 02:37 4
ОФИЦИАЛЬНО. Плохие новости для украинца. Жирона подписала призера ЧМ
ОФИЦИАЛЬНО. Плохие новости для украинца. Жирона подписала призера ЧМ

Контракт с каталонским клубом подписал Доминик Ливакович

ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало вингера-легионера
Футбол | 01.09.2025, 21:10
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало вингера-легионера
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало вингера-легионера
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер совершил один из самых дорогих трансферов в истории
Футбол | 01.09.2025, 23:41
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер совершил один из самых дорогих трансферов в истории
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер совершил один из самых дорогих трансферов в истории
ОФИЦИАЛЬНО. Зинченко ушел из Арсенала после закрытия трансферного окна
Футбол | 02.09.2025, 00:23
ОФИЦИАЛЬНО. Зинченко ушел из Арсенала после закрытия трансферного окна
ОФИЦИАЛЬНО. Зинченко ушел из Арсенала после закрытия трансферного окна
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Флорентино Перес нашел замену Куртуа. Плохие новости для Лунина
Флорентино Перес нашел замену Куртуа. Плохие новости для Лунина
01.09.2025, 04:59 3
Футбол
Британский тренер: «Усик – великий. Но он не должен был его покидать»
Британский тренер: «Усик – великий. Но он не должен был его покидать»
01.09.2025, 03:33
Бокс
Костюк идет дальше. Определены все пары 1/8 финала US Open 2025 у женщин
Костюк идет дальше. Определены все пары 1/8 финала US Open 2025 у женщин
31.08.2025, 09:06 7
Теннис
Юрген КЛОПП: «Это не мой клуб. Я не буду их тренировать»
Юрген КЛОПП: «Это не мой клуб. Я не буду их тренировать»
01.09.2025, 05:59
Футбол
Тони БЕЛЛЮ: «Усик? В бою с ним он и шести раундов не выдержит»
Тони БЕЛЛЮ: «Усик? В бою с ним он и шести раундов не выдержит»
01.09.2025, 04:19 1
Бокс
Мудрик не раз нарушил закон в Англии. Ему избрали наказание
Мудрик не раз нарушил закон в Англии. Ему избрали наказание
01.09.2025, 12:57 34
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Жирона объявила о подписании Ваната
ОФИЦИАЛЬНО. Жирона объявила о подписании Ваната
01.09.2025, 15:35 134
Футбол
Забарный впервые рассказал об отношении к Сафонову после перехода в ПСЖ
Забарный впервые рассказал об отношении к Сафонову после перехода в ПСЖ
01.09.2025, 07:11 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем