ВИДЕО. Трубин провел тренировку в лагере сборной под руководством Худжамова

Сборная Украины начала подготовку к двум стартовым матчам отбора ЧМ-2026 – против Франции (5 сентября, Вроцлав) и Азербайджана (9 сентября, Баку).

Голкипер Анатолий Трубин провел тренировку в лагере сборной под руководством Рустама Худжамова, коуча вратарей.

Именно в этом городе сине-желтые под руководством Сергея Реброва будут готовиться до 4 сентября, после чего команда отправится на первый матч отбора к ЧМ-2026 – против Франции.

После встречи с Францией сборная Украины будет готовиться в Польше, а 7 сентября запланирован перелет в столицу Азербайджана.

