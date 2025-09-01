Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ВИДЕО. Трубин провел тренировку в лагере сборной под руководством Худжамова
Чемпионат мира
01 сентября 2025, 23:17 |
132
0

Сборная Украины начала подготовку к двум стартовым матчам отбора ЧМ-2026

УАФ. Анатолий Трубин

Сборная Украины начала подготовку к двум стартовым матчам отбора ЧМ-2026 – против Франции (5 сентября, Вроцлав) и Азербайджана (9 сентября, Баку).

Голкипер Анатолий Трубин провел тренировку в лагере сборной под руководством Рустама Худжамова, коуча вратарей.

Именно в этом городе сине-желтые под руководством Сергея Реброва будут готовиться до 4 сентября, после чего команда отправится на первый матч отбора к ЧМ-2026 – против Франции.

После встречи с Францией сборная Украины будет готовиться в Польше, а 7 сентября запланирован перелет в столицу Азербайджана.

По теме:
ВИДЕО. Зинченко и Ярмолюк присоединились к лагерю сборной Украины
ВИДЕО. Сборная Украины приехала в Польшу новеньким автобусом
ФОТО. Сборная Украины прибыла в Польшу. Где будет базироваться?
видео Сергей Ребров сборная Украины по футболу Украина - Франция ЧМ-2026 по футболу Азербайджан - Украина Анатолий Трубин тренировка Рустам Худжамов
Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
