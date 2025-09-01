ВИДЕО. Трубин провел тренировку в лагере сборной под руководством Худжамова
Сборная Украины начала подготовку к двум стартовым матчам отбора ЧМ-2026
Сборная Украины начала подготовку к двум стартовым матчам отбора ЧМ-2026 – против Франции (5 сентября, Вроцлав) и Азербайджана (9 сентября, Баку).
Голкипер Анатолий Трубин провел тренировку в лагере сборной под руководством Рустама Худжамова, коуча вратарей.
Именно в этом городе сине-желтые под руководством Сергея Реброва будут готовиться до 4 сентября, после чего команда отправится на первый матч отбора к ЧМ-2026 – против Франции.
После встречи с Францией сборная Украины будет готовиться в Польше, а 7 сентября запланирован перелет в столицу Азербайджана.
ВИДЕО. Трубин провел тренировку в лагере сборной под руководством Худжамова
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Президент «Реала» доверяет Франсу Гонсалесу
Семен Вовченко рассказал, как его команда одержала первую победу в сезоне