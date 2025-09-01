ВИДЕО. Зинченко и Ярмолюк присоединились к лагерю сборной Украины
Сине-желтые в Польше готовятся к матчам с Францией и Азербайджаном
Сборная Украины начала подготовку к двум стартовым матчам отбора ЧМ-2026 – против Франции (5 сентября, Вроцлав) и Азербайджана (9 сентября, Баку).
Александр Зинченко и Егор Ярмолюк присоединились к лагерю сборной Украины в польском городе Опаленице.
Именно в этом городе сине-желтые под руководством Сергея Реброва будут готовиться до 4 сентября, после чего команда отправится на первый матч отбора к ЧМ-2026 – против Франции.
После встречи с Францией сборная Украины будет готовиться в Польше, а 7 сентября запланирован перелет в столицу Азербайджана.
