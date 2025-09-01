Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Зинченко и Ярмолюк присоединились к лагерю сборной Украины
Чемпионат мира
01 сентября 2025, 22:59 | Обновлено 01 сентября 2025, 23:09
203
0

ВИДЕО. Зинченко и Ярмолюк присоединились к лагерю сборной Украины

Сине-желтые в Польше готовятся к матчам с Францией и Азербайджаном

01 сентября 2025, 22:59 | Обновлено 01 сентября 2025, 23:09
203
0
ВИДЕО. Зинченко и Ярмолюк присоединились к лагерю сборной Украины
УАФ

Сборная Украины начала подготовку к двум стартовым матчам отбора ЧМ-2026 – против Франции (5 сентября, Вроцлав) и Азербайджана (9 сентября, Баку).

Александр Зинченко и Егор Ярмолюк присоединились к лагерю сборной Украины в польском городе Опаленице.

Именно в этом городе сине-желтые под руководством Сергея Реброва будут готовиться до 4 сентября, после чего команда отправится на первый матч отбора к ЧМ-2026 – против Франции.

После встречи с Францией сборная Украины будет готовиться в Польше, а 7 сентября запланирован перелет в столицу Азербайджана.

ВИДЕО. Зинченко и Ярмолюк присоединились к лагерю сборной Украины

По теме:
ВИДЕО. Трубин провел тренировку в лагере сборной под руководством Худжамова
Зинченко неожиданно перешел в другой клуб АПЛ. Соглашение уже достигнуто
ВИДЕО. Сборная Украины приехала в Польшу новеньким автобусом
видео Сергей Ребров сборная Украины по футболу Украина - Франция ЧМ-2026 по футболу переезд (перелет) Азербайджан - Украина Александр Зинченко Егор Ярмолюк
Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало вингера-легионера
Футбол | 01 сентября 2025, 21:10 117
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало вингера-легионера
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало вингера-легионера

Шола Огундана перешел в столичный клуб

Флорентино Перес нашел замену Куртуа. Плохие новости для Лунина
Футбол | 01 сентября 2025, 04:59 3
Флорентино Перес нашел замену Куртуа. Плохие новости для Лунина
Флорентино Перес нашел замену Куртуа. Плохие новости для Лунина

Президент «Реала» доверяет Франсу Гонсалесу

Особенный уже не тот. В плане результатов, деньги он «косит» великолепно
Футбол | 01.09.2025, 23:05
Особенный уже не тот. В плане результатов, деньги он «косит» великолепно
Особенный уже не тот. В плане результатов, деньги он «косит» великолепно
Мудрик не раз нарушил закон в Англии. Ему избрали наказание
Футбол | 01.09.2025, 12:57
Мудрик не раз нарушил закон в Англии. Ему избрали наказание
Мудрик не раз нарушил закон в Англии. Ему избрали наказание
Четыре игрока сборной Украины выразили желание покинуть Динамо
Футбол | 01.09.2025, 07:45
Четыре игрока сборной Украины выразили желание покинуть Динамо
Четыре игрока сборной Украины выразили желание покинуть Динамо
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Стала известна оценка Забарного за матч с Тулузой
Стала известна оценка Забарного за матч с Тулузой
31.08.2025, 01:09 6
Футбол
Костюк идет дальше. Определены все пары 1/8 финала US Open 2025 у женщин
Костюк идет дальше. Определены все пары 1/8 финала US Open 2025 у женщин
31.08.2025, 09:06 7
Теннис
ОФИЦИАЛЬНО. Жирона объявила о подписании Ваната
ОФИЦИАЛЬНО. Жирона объявила о подписании Ваната
01.09.2025, 15:35 136
Футбол
БРИЕДИС: «Это был бы самый большой бой для Усика. Я бы не спал всю ночь»
БРИЕДИС: «Это был бы самый большой бой для Усика. Я бы не спал всю ночь»
01.09.2025, 04:39
Бокс
Леннокс ЛЬЮИС: «Все мечтают увидеть этот бой. Самое большое шоу в боксе»
Леннокс ЛЬЮИС: «Все мечтают увидеть этот бой. Самое большое шоу в боксе»
01.09.2025, 03:23
Бокс
Португальский дисконт. Трансфер Судакова так и не стал триумфом Шахтера
Португальский дисконт. Трансфер Судакова так и не стал триумфом Шахтера
31.08.2025, 08:37 53
Футбол
Трансфер Зинченко все ближе. Александр согласовал контракт с новым клубом
Трансфер Зинченко все ближе. Александр согласовал контракт с новым клубом
30.08.2025, 19:59 5
Футбол
Артем Довбик выбрал себе новый клуб. Агент уже активно работает
Артем Довбик выбрал себе новый клуб. Агент уже активно работает
31.08.2025, 09:01 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем