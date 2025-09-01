Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
01 сентября 2025, 22:39 | Обновлено 01 сентября 2025, 22:43
ВИДЕО. Сборная Украины приехала в Польшу новеньким автобусом

Команда Реброва начала подготовку к матчам с Францией и Азербайджаном

УАФ

Сборная Украины начала подготовку к двум стартовым матчам отбора ЧМ-2026 – против Франции (5 сентября, Вроцлав) и Азербайджана (9 сентября, Баку).

Основная группа игроков национальной команды, отправившаяся на тренировочный сбор из Украины новеньким автобусом, прибыла в польский город Опаленице.

Именно в этом городе сине-желтые под руководством Сергея Реброва будут готовиться до 4 сентября, после чего команда отправится на первый матч отбора к ЧМ-2026 – против Франции.

После встречи с Францией сборная Украины будет готовиться в Польше, а 7 сентября запланирован перелет в столицу Азербайджана.

Сергей Ребров сборная Украины по футболу Украина - Франция ЧМ-2026 по футболу переезд (перелет) Азербайджан - Украина видео автобусы
Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
MaximusOne
З таким малюнком щоб часом ляхи не ущемились)
