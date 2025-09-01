ФОТО. Сборная Украины прибыла в Польшу. Где будет базироваться?

Сборная Украины начала подготовку к двум стартовым матчам отбора ЧМ-2026 – против Франции (5 сентября, Вроцлав) и Азербайджана (9 сентября, Баку).

Футболисты, выступающие в чемпионате Украины, добирались до лагеря команды Сергея Реброва в Опаленице поездом до Варшавы, а оттуда уже автобусом. Легионеры присоединялись к партнерам уже непосредственно в Польше.

В этой локации сине-желтые будут тренироваться до 4 сентября, когда переедут во Вроцлав на предматчевые мероприятия.

После встречи с Францией сборная Украины будет готовиться в Польше, а 7 сентября планируется перелет в столицу Азербайджана.

ФОТО. Сборная Украины прибыла в Польшу