ФОТО. Сборная Украины начала подготовку к матчам квалификации ЧМ-2026

Сборная Украины начала подготовку к двум стартовым матчам отбора ЧМ-2026 – против Франции (5 сентября, Вроцлав) и Азербайджана (9 сентября, Баку).

Футболисты, выступающие в чемпионате Украины, добирались до лагеря команды Сергея Реброва в Опаленице поездом до Варшавы, а оттуда уже автобусом. Легионеры присоединялись к партнерам уже непосредственно в Польше.

На этой локации сине-желтые будут тренироваться до 4 сентября, когда переедут во Вроцлав на предматчевые мероприятия.

После встречи с Францией сборная Украины будет готовиться в Польше, а 7 сентября планируется перелет в столицу Азербайджана.

Состав сборной Украины

Вратари: Андрей Лунин (Реал Мадрид, Испания), Анатолий Трубин (Бенфика, Португалия), Дмитрий Ризнык (Шахтер Донецк).

Защитники: Илья Забарный (ПСЖ, Франция), Александр Сваток (Остин, США), Валерий Бондарь, Николай Матвиенко, Ефим Конопля (все – Шахтер Донецк), Тарас Михавко (Динамо Киев), Богдан Михайличенко (Полесье Житомир), Виталий Миколенко (Эвертон, Англия).

Полузащитники: Александр Зинченко (Арсенал, Англия), Егор Ярмолюк (Брентфорд, Англия), Иван Калюжный (Металлист 1925 Харьков), Николай Шапаренко, Назар Волошин (оба – Динамо Киев), Олег Очеретько, Артем Бондаренко (оба – Шахтер Донецк), Георгий Судаков (Бенфика, Португалия), Алексей Гуцуляк, Александр Назаренко (оба – Полесье Житомир), Виктор Цыганков (Жирона, Испания), Александр Зубков (Трабзонспор, Турция).

Нападающие: Роман Яремчук (Олимпиакос, Греция), Артем Довбик (Рома, Италия), Владислав Ванат (Жирона, Испания).

