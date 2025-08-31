Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ФОТО. Путь на Польшу. Сборная Украины начинает сборы перед квалификацией ЧМ
Чемпионат мира
31 августа 2025, 23:23 |
Сине-желтые команду ожидают важные матчи против Франции и Азербайджана

УАФ

Сборная Украины отправилась на сборы перед двумя матчами квалификации чемпионата мира 2026.

Украина начинает отбор на ЧМ 5 сентября домашним матчем против Франции, игра пройдет в польском Вроцлаве.

9 сентября сине-желтая сыграет на выезде с командой Азербайджана в Баку.

В группе D выступают сборные Франции, Украина, Исландии, Азербайджана.

сборная Украины по футболу Украина - Франция ЧМ-2026 по футболу переезд (перелет) Азербайджан - Украина фото
Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
