ФОТО. Путь на Польшу. Сборная Украины начинает сборы перед квалификацией ЧМ
Сине-желтые команду ожидают важные матчи против Франции и Азербайджана
Сборная Украины отправилась на сборы перед двумя матчами квалификации чемпионата мира 2026.
Украина начинает отбор на ЧМ 5 сентября домашним матчем против Франции, игра пройдет в польском Вроцлаве.
9 сентября сине-желтая сыграет на выезде с командой Азербайджана в Баку.
В группе D выступают сборные Франции, Украина, Исландии, Азербайджана.
