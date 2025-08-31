Чемпионат мира31 августа 2025, 21:59 | Обновлено 31 августа 2025, 22:29
ВИДЕО. Сборная Украины отправилась на сборы перед двумя матчами отбора ЧМ
Сине-желтые сыграют против Франции и Азербайджана
31 августа 2025, 21:59 | Обновлено 31 августа 2025, 22:29
Сборная Украины отправилась на сборы перед двумя матчами квалификации чемпионата мира 2026.
Украина начинает отбор на ЧМ 5 сентября домашним матчем против Франции, игра пройдет в польском Вроцлаве.
9 сентября сине-желтая сыграет на выезде с командой Азербайджана в Баку.
В группе D выступают сборные Франции, Украина, Исландии, Азербайджана.
