Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Сборная Украины отправилась на сборы перед двумя матчами отбора ЧМ
Чемпионат мира
31 августа 2025, 21:59 | Обновлено 31 августа 2025, 22:29
724
0

ВИДЕО. Сборная Украины отправилась на сборы перед двумя матчами отбора ЧМ

Сине-желтые сыграют против Франции и Азербайджана

31 августа 2025, 21:59 | Обновлено 31 августа 2025, 22:29
724
0
ВИДЕО. Сборная Украины отправилась на сборы перед двумя матчами отбора ЧМ
УАФ

Сборная Украины отправилась на сборы перед двумя матчами квалификации чемпионата мира 2026.

Украина начинает отбор на ЧМ 5 сентября домашним матчем против Франции, игра пройдет в польском Вроцлаве.

9 сентября сине-желтая сыграет на выезде с командой Азербайджана в Баку.

В группе D выступают сборные Франции, Украина, Исландии, Азербайджана.

ВИДЕО. Сборная Украины отправилась на сборы перед двумя матчами отбора ЧМ

По теме:
ФОТО. Девушка футболиста сборной Украины впечатлила сексуальным образом
ЗАБАРНЫЙ: «Я полностью поддерживаю изоляцию российского футбола»
Сборные Украины и Франции встречались 12 раз. История противостояний
ЧМ-2026 по футболу сборная Украины по футболу видео переезд (перелет) Украина - Франция Азербайджан - Украина
Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Пиастри выиграл гонку в Нидерландах, катастрофа Норриса и Феррари
Авто/мото | 31 августа 2025, 17:59 9
Пиастри выиграл гонку в Нидерландах, катастрофа Норриса и Феррари
Пиастри выиграл гонку в Нидерландах, катастрофа Норриса и Феррари

Неожиданные проблемы на болиде Ландо Норриса

Динамо усилится французским защитником
Футбол | 31 августа 2025, 22:10 6
Динамо усилится французским защитником
Динамо усилится французским защитником

Клинтон Нсиала станет игроком столичного гранда

Португальский дисконт. Трансфер Судакова так и не стал триумфом Шахтера
Футбол | 31.08.2025, 08:37
Португальский дисконт. Трансфер Судакова так и не стал триумфом Шахтера
Португальский дисконт. Трансфер Судакова так и не стал триумфом Шахтера
Девять голов, три пенальти. Забарный принял участие в горячем матче ПСЖ
Футбол | 31.08.2025, 00:07
Девять голов, три пенальти. Забарный принял участие в горячем матче ПСЖ
Девять голов, три пенальти. Забарный принял участие в горячем матче ПСЖ
Шахтер договорился о продаже Кевина: сумма сделки раскрыта
Футбол | 31.08.2025, 11:11
Шахтер договорился о продаже Кевина: сумма сделки раскрыта
Шахтер договорился о продаже Кевина: сумма сделки раскрыта
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Реал получил официальное предложение по трансферу Лунина
Реал получил официальное предложение по трансферу Лунина
31.08.2025, 09:30 1
Футбол
Трансфер Зинченко все ближе. Александр согласовал контракт с новым клубом
Трансфер Зинченко все ближе. Александр согласовал контракт с новым клубом
30.08.2025, 19:59 2
Футбол
WBO вынесла решение после просьбы Усика перенести бой с Паркером
WBO вынесла решение после просьбы Усика перенести бой с Паркером
30.08.2025, 08:39 3
Бокс
Андердоги выбили двукратных чемпионов. Определен первый участник 1/4 ЧМ
Андердоги выбили двукратных чемпионов. Определен первый участник 1/4 ЧМ
29.08.2025, 16:15
Волейбол
Костюк идет дальше. Определены все пары 1/8 финала US Open 2025 у женщин
Костюк идет дальше. Определены все пары 1/8 финала US Open 2025 у женщин
31.08.2025, 09:06 8
Теннис
Назван бой, которым завершит карьеру Усик. Мегафайт от Аль-Шейха
Назван бой, которым завершит карьеру Усик. Мегафайт от Аль-Шейха
30.08.2025, 23:45 2
Бокс
Шахтер предложил Полесью сенсационный обмен футболистами
Шахтер предложил Полесью сенсационный обмен футболистами
29.08.2025, 19:16 10
Футбол
Шок: Мудрик может уйти из Челси. На Михаила нацелился известный клуб
Шок: Мудрик может уйти из Челси. На Михаила нацелился известный клуб
30.08.2025, 07:59 72
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем