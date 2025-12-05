Плохие новости для Забарного. В ПСЖ хотят видеть Сафонова в старте команды

Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов убежден, что может конкурировать с Люка Шевалье. Об этом сообщает L'Equipe.

По информации источника, 26-летний футболист, который не сыграл ни одной минуты в текущем сезоне, легче воспринял приход экс-голкипера «Лилля» в команду, чем конкуренцию с Доннаруммой.

При это, некоторые люди в парижском гранде намерены видеть Матвея Сафонова в качестве первого номера команды.

В составе «ПСЖ» выступает украинский защитник Илья Забарный.

Ранее сообщалось о том, что наставник «ПСЖ» нашел для Забарного новую позицию на поле.