Плохие новости для Забарного. В ПСЖ хотят видеть Сафонова в старте команды
Российский голкипер намерен побороться с Шевалье за игровые минуты
Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов убежден, что может конкурировать с Люка Шевалье. Об этом сообщает L'Equipe.
По информации источника, 26-летний футболист, который не сыграл ни одной минуты в текущем сезоне, легче воспринял приход экс-голкипера «Лилля» в команду, чем конкуренцию с Доннаруммой.
При это, некоторые люди в парижском гранде намерены видеть Матвея Сафонова в качестве первого номера команды.
В составе «ПСЖ» выступает украинский защитник Илья Забарный.
Ранее сообщалось о том, что наставник «ПСЖ» нашел для Забарного новую позицию на поле.
