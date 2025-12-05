Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Плохие новости для Забарного. В ПСЖ хотят видеть Сафонова в старте команды
Франция
05 декабря 2025, 07:35 |
690
0

Плохие новости для Забарного. В ПСЖ хотят видеть Сафонова в старте команды

Российский голкипер намерен побороться с Шевалье за игровые минуты

05 декабря 2025, 07:35 |
690
0
Плохие новости для Забарного. В ПСЖ хотят видеть Сафонова в старте команды
Getty Images/Global Images Ukraine. Матвей Сафонов

Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов убежден, что может конкурировать с Люка Шевалье. Об этом сообщает L'Equipe.

По информации источника, 26-летний футболист, который не сыграл ни одной минуты в текущем сезоне, легче воспринял приход экс-голкипера «Лилля» в команду, чем конкуренцию с Доннаруммой.

При это, некоторые люди в парижском гранде намерены видеть Матвея Сафонова в качестве первого номера команды.

В составе «ПСЖ» выступает украинский защитник Илья Забарный.

Ранее сообщалось о том, что наставник «ПСЖ» нашел для Забарного новую позицию на поле.

По теме:
ФОТО. Жена Забарного свела сеть с ума новой фотосессией. Огонь
Забарный не обрадуется решению ПСЖ. Один из самых дорогих трансферов
Как быть Энрике? Забарный узнал неожиданные новости о Сафонове
Илья Забарный Люка Шевалье Матвей Сафонов ПСЖ чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция)
Даниил Кирияка Источник: L'Equipe
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Жена футболиста УПЛ снялась в одних трусах. Откровенные кадры
Футбол | 05 декабря 2025, 07:40 1
ВИДЕО. Жена футболиста УПЛ снялась в одних трусах. Откровенные кадры
ВИДЕО. Жена футболиста УПЛ снялась в одних трусах. Откровенные кадры

Елизавета Третьякова продолжает радовать контентом

Клопп готов возглавить Реал, если оттуда уйдут четыре футболиста
Футбол | 04 декабря 2025, 09:00 8
Клопп готов возглавить Реал, если оттуда уйдут четыре футболиста
Клопп готов возглавить Реал, если оттуда уйдут четыре футболиста

Юргену предложили заменить Хаби Алонсо

Легенда Шахтера: «Если бы Луческу не возглавил Динамо...»
Футбол | 04.12.2025, 08:41
Легенда Шахтера: «Если бы Луческу не возглавил Динамо...»
Легенда Шахтера: «Если бы Луческу не возглавил Динамо...»
Ман Юнайтед – Вест Хэм – 1:1. Недьявольский вечер. Видео голов и обзор
Футбол | 05.12.2025, 00:50
Ман Юнайтед – Вест Хэм – 1:1. Недьявольский вечер. Видео голов и обзор
Ман Юнайтед – Вест Хэм – 1:1. Недьявольский вечер. Видео голов и обзор
ОФИЦИАЛЬНО. УЕФА наказал УАФ после матча с Исландией в квалификации ЧМ-2026
Футбол | 04.12.2025, 22:39
ОФИЦИАЛЬНО. УЕФА наказал УАФ после матча с Исландией в квалификации ЧМ-2026
ОФИЦИАЛЬНО. УЕФА наказал УАФ после матча с Исландией в квалификации ЧМ-2026
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ФОТО. Вот как выглядел Гармаш после столкновения с ТЦК и СП
ФОТО. Вот как выглядел Гармаш после столкновения с ТЦК и СП
04.12.2025, 08:23 28
Футбол
Таблицы ЧМ-2025 по socca после 2 туров. Сборная Украины лидирует в группе
Таблицы ЧМ-2025 по socca после 2 туров. Сборная Украины лидирует в группе
03.12.2025, 12:23
Другие виды
В состав Динамо вернулся футболист, с которым клуб был непобедим в УПЛ
В состав Динамо вернулся футболист, с которым клуб был непобедим в УПЛ
05.12.2025, 07:49 10
Футбол
Готовится трансфер Трубина в АПЛ. Анатолий принял важное решение
Готовится трансфер Трубина в АПЛ. Анатолий принял важное решение
03.12.2025, 09:39 16
Футбол
Владелец Металлиста 1925: «Я сказал: все, уже наигрался в футбол»
Владелец Металлиста 1925: «Я сказал: все, уже наигрался в футбол»
04.12.2025, 05:55 8
Футбол
Месть за дерзость. Норвежцы утерли нос Самуэльссону, триумф Ботна
Месть за дерзость. Норвежцы утерли нос Самуэльссону, триумф Ботна
03.12.2025, 18:02 22
Биатлон
Останется в Динамо. Суркис отказался отпускать талантливого полузащитника
Останется в Динамо. Суркис отказался отпускать талантливого полузащитника
04.12.2025, 17:55 1
Футбол
ЧМ по socca. Украина разгромила Испанию и вышла в плей-офф с первого места
ЧМ по socca. Украина разгромила Испанию и вышла в плей-офф с первого места
04.12.2025, 01:59 4
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем