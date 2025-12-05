Ковалец разнес судейство, обратившись к Динамо, Шахтеру и другим в УПЛ

В пятницу начнутся заключительные матчи первого круга Украинской Премьер-лиги в сезоне 2025/26. УПЛ удивляет не только сенсационными результатами, но и резонансными решениями довольно часто ошибающихся арбитров.

Известный украинский тренер Сергей Ковалец, эксклюзивно для Sport.ua, выступил с призывом к президентам и топ-менеджерам украинских клубов, посоветовав вариант решения «вечной проблемы». Специалист также завернулся в судейский корпус и украинские арбитры.

– Хотелось бы поговорить об арбитраже. Представители СК Полтава, Патрик Ван Леувен из Кривбасса, Срна, представители Динамо, Пономарев из ЛНЗ, тренерский штаб львовских Карпат, Оболонь, Полесье... Да, все клубы. Вот все клубы недовольны арбитрами. Да?

Мне всегда интересно, клубы же оплачивают работу арбитров и никогда не могут собраться на самом высоком уровне. Президенты и директора клубов должны собраться и обсудить эти вопросы. Сейчас, наблюдая за арбитрами, легко понять... Как они на VAR? Тот говорит, тот не говорит... Один не видит, а другой не может подсказать. Это уже иногда смешно, знаете ли!

– У меня такое чувство, что с появлением системы VAR ошибок стало еще больше, чем было без нее. Или специально...

– Ну там же тоже люди, понимаете. Они тоже могут ошибаться, но есть представители клубов, которые могут спросить: «А почему так?». Вот была же ситуация в Польше, когда пришел новый президент ассоциации, всех собрал и говорит: «Работаем правильно, не работаем так, как работали до этого». И где-то против 80 арбитров из всех профессиональных лиг Польши и еще около 10 детских тренеров... Вот против них были открыты производства! Понимаете, да? Понимаете, что я имею в виду? И все. Это нормально!

Арбитры могут ошибиться, но если ты сидишь по системе VAR, ты смотришь и не подскажешь... Помните момент, когда в матче Оболонь – Шахтер Монзуль поставила «левый» пенальти. Она не увидела, что удар пришелся в ягодицу, а VAR... А VAR не подсказал. Как это можно не увидеть? Вот пока президенты клубов... Я знаю, что делегация житомирского Полесья сейчас ездила в Германию. Буткевич инициировал рабочую группу, чтобы посмотреть, как работает немецкий арбитраж – чтобы все было независимо. Это обязательно нужно.

Вот пожаловался Шахтер – сейчас нормально судят, так они молчат. Динамо.... Ну, это ненормально, когда мы говорим о «большом футболе», где все клубы играют на результат. Я уверен, что наши арбитры умеют судить, но им нужно показать и с ними нужно говорить. Нужны факты. Когда там Риццоли рассказывает: «Незначительное нарушение правил в штрафной...». Что означает незначительное нарушение? Это просто цирк какой-то! Из нас делают клоунов.

Для меня важно, что мы: тренеры, президенты клубов, которые это оплачиваем, мы ничего не делаем! Я работал в Словакии (с клубом Татран – ред.), там арбитр после матча дает интервью – это нормально. Помню, мы сыграли вничью, где арбитр назначил пенальти, но его не было. Он после ошибавшегося матча в СМИ.

Ну почему?! Ну это же нормально! Война продолжается... Ну, это просто! Сами арбитры хотят, чтобы все было нормально и прозрачно. Тем более Андрей Шевченко об этом говорил: «Нужна прозрачность на всех уровнях!». А где же прозрачность? Где они об этом говорят? Ошиблись на VAR… Помните, когда мяч пересек лицевую линию в матче Металлист 1925 – Шахтер… На VAR там кто-то не сказал… Ну так нельзя. Тем более идет война. И даже без войны... Нам нужно стабилизировать этот момент!

Надо собираться: подводить итоги, говорить. Хочу обратиться в УАФ! Вот закончился чемпионат и собирать всех: журналисты, тренеры, футболисты. Всем нужно общаться, нужно разговаривать, а не каждый сам себе и о себе что-то сказал! Сейчас судят хорошо – ну и нормально. Потом будет снова плохо – снова будем говорить.

Мне кажется, что такие клубы, как: Динамо, Шахтер, Полесье, ЛНЗ, Карпаты... Они должны быть инициаторами этих встреч. Именно эти клубы строят инфраструктуру. Да? Вот Буткевич так и сказал, что он не думал, что столько грязи и проблем в арбитраже, когда он это увидел. Понимаете, человек вкладывает деньги и хочет видеть нормальное судейство. Может быть ошибка – все ошибаются, но потом должны быть и прощения за эти ошибки. Лигу чемпионов показывает около 46 камер. Можно посмотреть любой ракурс. Ошибся – извинитесь. Ничего в этом страшного нет.

Я за то, чтобы арбитр давал интервью сразу после матча, как это делают футболисты. А то они говорят: «А как я могу сказать? Я там...». А тренер как может сказать, когда после игры у тебя пульс за 200?! А они говорят: «Что я могу сказать сразу после матча? (Арбитры, – ред.) Ну, подождите, а как тренеры могут, почему мы должны это делать. Ну не сразу. Пойди посмотри видео и скажи. Так же? Я думаю, что и журналисты должны об этом говорить! Говорить об этом больше.

– Насчет этих комментариев арбитра после игры. Все говорят, что это не входит в регламенты УПЛ, УАФ. Если бы они приняли такое решение...

Да нет. Вот они говорят, что УЕФА. Так УЕФА вообще хочет, чтобы Россия играла на международной арене... Вот Словакия – это Евросоюз. У них это нормально. УЕФА... Ну, что ими прикрываться. Они до сих пор платят бонусы. У нас война – убивают, сколько людей. Ужас! А они насчитывают бонусы оркам. Ну, что УЕФА? Разве они нам что-то помогают? Да не нужно нам помогать, просто не мешайте. Помните, как говорил Жванецкий: «Вам помочь или не мешать».

Я еще раз повторю, все должно уходить от президентов клубов. Это в первую очередь. Этот вопрос должны поднимать люди, вкладывающие средства. Они должны созидать, что и как делается. Но… если клуб занимает высокое место, их судят хорошо и они там радуются. Ну... Многие ошибки были в матчах СК Полтава, Оболони. Динамо не назначили чистый пенальти в матче против Шахтера. Это большая проблема, но ее очень легко решить! Нужно поступить как в Польше и работать прозрачно. Мы ведь не понимаем, как они судят, сколько заработают. Ну, не может такого быть! Как такое может быть?», – резюмировал Ковалец.