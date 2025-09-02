Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Лунин получил предложение перейти в клуб, где есть вратарь из Украины
Испания
02 сентября 2025, 22:59 | Обновлено 02 сентября 2025, 23:22
Лунин получил предложение перейти в клуб, где есть вратарь из Украины

Жирона хотела подписать Лунина в последние часы трансферного окна

Лунин получил предложение перейти в клуб, где есть вратарь из Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин получил предложение покинуть Мадрид до конца трансферного окна.

По информации испанских СМИ, в последние часы трансферного окна каталонская «Жирона» обратилась к «Реалу» с официальным предложением о переходе Лунина – речь шла об аренде. «Королевский клуб» ответил отказом и «Жирона» в итоге подписала Доминика Ливаковича.

Ранее сообщалось, что наставник «Реала» Хаби Алонсо сказал Лунину, что его место в клубе не изменится – он будет получать игровое время только в Кубке Испании. Андрею надоело быть дублером Тибо Куртуа, его трансфер как никогда близок.

Дмитрий Олейник Источник: DefensaCentral
