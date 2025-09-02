Лунин получил предложение перейти в клуб, где есть вратарь из Украины

Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин получил предложение покинуть Мадрид до конца трансферного окна.

По информации испанских СМИ, в последние часы трансферного окна каталонская «Жирона» обратилась к «Реалу» с официальным предложением о переходе Лунина – речь шла об аренде. «Королевский клуб» ответил отказом и «Жирона» в итоге подписала Доминика Ливаковича.

Ранее сообщалось, что наставник «Реала» Хаби Алонсо сказал Лунину, что его место в клубе не изменится – он будет получать игровое время только в Кубке Испании. Андрею надоело быть дублером Тибо Куртуа, его трансфер как никогда близок.