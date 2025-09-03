Лидер сборной Украины получил травму перед матчем. Ребров нашел замену
Владислав Дубинчак заменит Виталия Миколенко
В лагере сборной Украины произошла очередная вынужденная замена.
После прохождения МРТ у игрока «Эвертона» Виталия Миколенко обнаружено повреждение, полученное в матчах за клуб. Из-за этого Миколенко не сможет сыграть в сентябрьских матчах отбора на ЧМ-2026 с Францией и Азербайджаном.
Тренерский штаб Сергея Реброва вызвал Владислава Дубинчака из киевского «Динамо» на эти поединки.
Днем ранее Лунин покинул лагерь сборной Украины. Ребров нашел замену
Сборная Украины 5 сентября проведет матч против Франции, а 9 числа подопечные Сергея Реброва будут играть против Азербайджана.
всі хто не з Шахтьора - гравці переоцінені,
всі Шахтьорківські гравці - опупенні звьозди.
там захисників - хоч греблю гати.
слева в оборону обязаны позвать Мартынюка реброфф ты понял?!