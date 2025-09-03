Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Лидер сборной Украины получил травму перед матчем. Ребров нашел замену
Сборная УКРАИНЫ
03 сентября 2025, 15:20
Лидер сборной Украины получил травму перед матчем. Ребров нашел замену

Владислав Дубинчак заменит Виталия Миколенко

В лагере сборной Украины произошла очередная вынужденная замена.

После прохождения МРТ у игрока «Эвертона» Виталия Миколенко обнаружено повреждение, полученное в матчах за клуб. Из-за этого Миколенко не сможет сыграть в сентябрьских матчах отбора на ЧМ-2026 с Францией и Азербайджаном.

Тренерский штаб Сергея Реброва вызвал Владислава Дубинчака из киевского «Динамо» на эти поединки.

Днем ранее Лунин покинул лагерь сборной Украины. Ребров нашел замену

Сборная Украины 5 сентября проведет матч против Франции, а 9 числа подопечные Сергея Реброва будут играть против Азербайджана.

