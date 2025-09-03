На руку Украине. Лидер сборной Франции пропустил тренировку из-за травмы

28-летний лидер сборной Франции Усман Дембеле пропустил тренировку национальной команды, проведенную 2 сентября.

Известный футболист продолжает страдать от травмы левого бедра.

Дискомфорт мешает Усману выкладываться на полную, поэтому он тренируется по индивидуальной программе.

5 сентября состоится матч квалификации ЧМ-2026, в котором встретятся сборные Украины и Франции. Встреча начнется в 21:45 по киевскому времени.

Ранее расположение сборной Украины перед поединком покинул Виталий Миколенко из-за повреждения.