Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат мира
На руку Украине. Лидер сборной Франции пропустил тренировку из-за травмы

Плохие новости для французской команды от Усмана Дембеле

Getty Images/Global Images Ukraine. Усман Дембеле

28-летний лидер сборной Франции Усман Дембеле пропустил тренировку национальной команды, проведенную 2 сентября.

Известный футболист продолжает страдать от травмы левого бедра.

Дискомфорт мешает Усману выкладываться на полную, поэтому он тренируется по индивидуальной программе.

5 сентября состоится матч квалификации ЧМ-2026, в котором встретятся сборные Украины и Франции. Встреча начнется в 21:45 по киевскому времени.

Ранее расположение сборной Украины перед поединком покинул Виталий Миколенко из-за повреждения.

По теме:
ФОТО. Тренировка сборной Украины. День второй: наращивание активности
Роналду и Месси. Кто идет за ними в списке бомбардиров своих сборных?
ВАНАТ: «Кажется, что после сборной мне ехать в Киев. А уже не надо»
Андрей Витренко Источник: RMC Sport
Vbolivalnyk-Peter
Та на фоні гравців нашої збірної, Дембеле рік може не тренуватися, потім вийти на поле без розминки та "пошити в дурні" усесь наш захист....
