Украина. Премьер лига
ФОТО. Шахтер провел воскресную тренировку после ничьей с Колосом
Команда горняков занималась на базе Святошин
Игроки донецкого Шахтера 7 декабря провели воскресную тренировку после матча УПЛ.
Футболисты, сыгравшие большую часть матча с «Колосом», посвятили время восстановлению.
Остальные игроки провели полноценное занятие на поле базы спорткомплекса «Святошин».
Игра 15-го тура 6 декабря между Колосом и Шахтером завершилась вничью (0:0).
Горняки занимают второе место в турнирной таблице УПЛ, имея 32 очка, как и черкасский ЛНЗ.
ФОТО. Шахтер провел воскресную тренировку после ничьей с Колосом
