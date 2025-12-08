Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Шахтер провел воскресную тренировку после ничьей с Колосом
Украина. Премьер лига
08 декабря 2025, 03:23 | Обновлено 08 декабря 2025, 03:36
23
0

ФОТО. Шахтер провел воскресную тренировку после ничьей с Колосом

Команда горняков занималась на базе Святошин

08 декабря 2025, 03:23 | Обновлено 08 декабря 2025, 03:36
23
0
ФОТО. Шахтер провел воскресную тренировку после ничьей с Колосом
ФК Шахтер

Игроки донецкого Шахтера 7 декабря провели воскресную тренировку после матча УПЛ.

Футболисты, сыгравшие большую часть матча с «Колосом», посвятили время восстановлению.

Остальные игроки провели полноценное занятие на поле базы спорткомплекса «Святошин».

Игра 15-го тура 6 декабря между Колосом и Шахтером завершилась вничью (0:0).

Горняки занимают второе место в турнирной таблице УПЛ, имея 32 очка, как и черкасский ЛНЗ.

ФОТО. Шахтер провел воскресную тренировку после ничьей с Колосом

По теме:
Спортивный врач прокомментировал травму хавбека Полесья. Сколько пропустит?
ЛНЗ может усилиться топ-игроком Руха, бывшим подопечным Пономарева
ФОТО. Дочь легенды Динамо впечатлила новой фотосессией. Красавица
Колос - Шахтер Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Колос Ковалевка тренировка Арда Туран фото
Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Не тревога. Сыграли 20 минут. Романов завершил матч Металлист 1925 – Верес
Футбол | 07 декабря 2025, 16:58 63
Не тревога. Сыграли 20 минут. Романов завершил матч Металлист 1925 – Верес
Не тревога. Сыграли 20 минут. Романов завершил матч Металлист 1925 – Верес

Команды не могут продолжить матч из-за проблем со светом

Умер бессменный главный тренер клуба Украинской Премьер-лиги
Футбол | 07 декабря 2025, 12:22 0
Умер бессменный главный тренер клуба Украинской Премьер-лиги
Умер бессменный главный тренер клуба Украинской Премьер-лиги

7 декабря перестало биться сердце Владимира Анатольевича Сысенко

Йожеф САБО: «Он пришел в Динамо, и его просто нет, слабый футболист»
Футбол | 07.12.2025, 08:31
Йожеф САБО: «Он пришел в Динамо, и его просто нет, слабый футболист»
Йожеф САБО: «Он пришел в Динамо, и его просто нет, слабый футболист»
Сенсационное предложение. Известный клуб Ла Лиги хочет купить звезду Динамо
Футбол | 08.12.2025, 00:15
Сенсационное предложение. Известный клуб Ла Лиги хочет купить звезду Динамо
Сенсационное предложение. Известный клуб Ла Лиги хочет купить звезду Динамо
ВИДЕО. Хаби Алонсо выкрикнул нецензурную фразу игроку Реала после красной
Футбол | 08.12.2025, 03:02
ВИДЕО. Хаби Алонсо выкрикнул нецензурную фразу игроку Реала после красной
ВИДЕО. Хаби Алонсо выкрикнул нецензурную фразу игроку Реала после красной
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ВИДЕО. За что Андриевский и Ротань получили красные в матче Рух – Полесье
ВИДЕО. За что Андриевский и Ротань получили красные в матче Рух – Полесье
07.12.2025, 20:24 5
Футбол
В серии буллитов определен соперник Украины в четвертьфинале ЧМ по socca
В серии буллитов определен соперник Украины в четвертьфинале ЧМ по socca
06.12.2025, 06:23 1
Другие виды
Металлисту 1925 могут засчитать техническое поражение. Что случилось?
Металлисту 1925 могут засчитать техническое поражение. Что случилось?
07.12.2025, 16:55 87
Футбол
ШЕВЧЕНКО: «Это футбольный гений, который пришел в наш клуб»
ШЕВЧЕНКО: «Это футбольный гений, который пришел в наш клуб»
07.12.2025, 08:57 10
Футбол
Известный тренер прибыл в Динамо, но не впечатлил своей речью Суркиса
Известный тренер прибыл в Динамо, но не впечатлил своей речью Суркиса
06.12.2025, 08:33 16
Футбол
IBF приняла официальное решение по бою Усик – Уайлдер
IBF приняла официальное решение по бою Усик – Уайлдер
06.12.2025, 02:02
Бокс
Долгожданная победа. Динамо прервало серию поражений и обыграло Кудровку
Долгожданная победа. Динамо прервало серию поражений и обыграло Кудровку
06.12.2025, 19:57 91
Футбол
Динамо запланировало дорогой трансфер футболиста из УПЛ
Динамо запланировало дорогой трансфер футболиста из УПЛ
06.12.2025, 07:22 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем