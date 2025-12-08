Игроки донецкого Шахтера 7 декабря провели воскресную тренировку после матча УПЛ.

⠀

Футболисты, сыгравшие большую часть матча с «Колосом», посвятили время восстановлению.

Остальные игроки провели полноценное занятие на поле базы спорткомплекса «Святошин».

Игра 15-го тура 6 декабря между Колосом и Шахтером завершилась вничью (0:0).

Горняки занимают второе место в турнирной таблице УПЛ, имея 32 очка, как и черкасский ЛНЗ.

ФОТО. Шахтер провел воскресную тренировку после ничьей с Колосом