Трансферная лихорадка, три новичка Динамо, Бущан заменил Лунина в сборной

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 2 сентября.

1A. ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало легионера из клуба топ-чемпионата

Новичком киевлян стал Алиу Тиаре из «Гавра»

1B. ОФИЦИАЛЬНО. Динамо совершило второй трансфер за день. Это украинец

Василий Буртник пополнил состав киевлян

1C. ОФИЦИАЛЬНО. Третий трансфер за сутки. Динамо подписало форварда-легионера

Владислав Бленуце перешел в киевский клуб

2. ОФИЦИАЛЬНО. Польская Арка арендовала Назария Русина у Сандерленда

Арендное соглашение будет действовать до конца сезона

3. ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Сити подписал голкипера ПСЖ за 39 млн евро

Джанлуиджи Доннарумма продолжит карьеру в чемпионате Англии

4. ФОТО. Дождевая Опаленица. Первая тренировка сборной: подготовка к Франции

Подопечные Сергея Реброва будут готовиться в польском Опаленице до 4 сентября

5. ОФИЦИАЛЬНО. Лунин покинул лагерь сборной Украины. Ребров нашел замену

Георгий Бущан заменит травмированного голкипера мадридского «Реала»

6. ФОТО. Молодежная сборная Украины U-21 начала подготовку к матчу с Литвой

Команда Унаи Мнльгосы сыграет поединок квалификации Евро-2027 U-21

7A. Ждет Джоковича. Алькарас одолел чеха и стал первым полуфиналистом US Open

Карлос в трех сетах обыграл Иржи Легечку в четвертьфинале мейджора

7B. Джокович переиграл Фритца и вышел в полуфинал US Open 2025

Сербский теннисист выиграл четвертьфинальный матч в 4 сетах

8. Без особой интриги: определена первая полуфиналистка US Open 2025

Джессика Пегула уверенно одолела Барбору Крейчикову в четвертьфинале

9. Парадокс: уход Кевина ослабил Шахтер, но если б он остался, было бы хуже

Про отъезд бразильского вингера горняков а в «Фулхэм»

10. Особенный уже не тот. В плане результатов, деньги он «косит» великолепно

Об увольнении Жозе Моуриньо из «Фенербахче»