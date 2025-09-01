Особенный уже не тот. В плане результатов, деньги он «косит» великолепно

Футбол, как и практически все виды спорта, непрерывно связан с историями взлетов и падений. Причем переживать их способны не только футболисты, но и главные тренеры. Одной из наглядных иллюстраций этого тезиса является карьера 62-летнего португальского наставника Жозе Моуриньо, которому посчастливилось стремительно ворваться в когорту лучших тренеров своего времени, затем какой-то период удалось удерживаться на вершине, а после 2017-2018 годов португалец свалился в крутое пике, на днях будучи уволенным еще и из «Фенербахче».

Что является мерилом спада в карьере тренера? Говоря о Жозе Моуриньо, который всегда и везде во главу угла ставил титулы, проводя оценку как себя самого, так и остальных, необходимо начинать с результатов. И это то, чем карьера португальца, которого ранее очень модно было величать не иначе как «Особенным», в последние годы абсолютно не блещет. Судите сами: свое последнее чемпионство на уровне одной из национальных лиг, где ему посчастливилось работать, Жозе брал уже более десяти лет назад, выиграв английскую Премьер-лигу сезона-2014/15 вместе с «Челси».

Возможно, более важными для оценки успешности работы современного топ-тренера являются результаты и статистика в Лиге чемпионов – самом престижном клубном турнире европейского континента. И здесь Моуриньо также нечем похвастаться: последней командой, которую он выводил в групповой (ныне – общий) этап турнира является «Манчестер Юнайтед». Речь идет о сезоне-2018/19, по ходу которого, а если точнее, то в декабре, португалец и был отправлен в отставку…

Да, внимательный читатель вспомнит еще «Тоттенхэм», с которым Моуриньо также появлялся в Лиге чемпионов уже в сезоне-2019/20, однако тогда «Особенный» пришел в стан «шпор» уже по ходу соревновательного процесса, в середине ноября 2019-го, и не имел никакого отношения к факту выхода лондонской команды в групповую стадию самого престижного клубного турнира континента.

После – ни за два с половиной года работы в «Роме», ни за сезон с небольшим в «Фенербахче» – Моуриньо так и не удалось вернуться в основную сетку Лиги чемпионов. С римской командой португалец дважды кряду финишировал на шестом месте в итальянской Серии А, что лишило фанатов «волков» даже надежд на возвращение в элитарный клубный турнир Старого континента. А в «Фенербахче»… В минувшем сезоне Моуриньо привел «желтых канареек» к серебряным медалям в национальном чемпионате, где ныне всем крайне непросто навязать конкуренцию «Галатасараю», но дальше... Дальше была квалификация, на которую руководство стамбульцев возлагало очень большие надежды.

Начинал «Фенербахче» с третьего раунда матчами против «Фейеноорда». В первой игре в Роттердаме «желтые канарейки» минимально уступили сопернику (1:2), но дома, к безумной радости своих фанатов, сумели взять убедительный реванш (5:2), пройдя в плей-офф раунд отбора. Там «Фенербахче», волею жребия, уже поджидала «Бенфика», пробить оборону которой во главе с украинским голкипером Анатолием Трубиным турки так и не смогли – 0:0, 0:1…

По сути, Моуриньо повторил свой результат прошлогодней давности, когда он только-только пришел в «Фенербахче», и в квалификации Лиги чемпионов сумел пройти второй раунд, одолев «Лугано» (4:3, 2:1), но затем споткнулся на следующем сопернике – французском «Лилле» (1:2, 1:1).

Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо покидает Стамбул

Вполне логично, что боссов «Фенербахче» второй кряду пролет мимо Лиги чемпионов не устроил, а потому они немедленно расторгли контракт с Моуриньо. Возможно, португальцу посчастливилось бы избежать такой незавидной участи второй год кряду и остаться во главе «желтых канареек», однако в последние месяцы, о чем писала пресса, у «Особенного» сложились крайне напряженные отношения с руководством стамбульского клуба.

В частности, Моуриньо проявлял недовольство качеством работы «Фенербахче» на трансферном рынке. Португальский наставник очень хотел видеть среди своих подопечных двух футболистов – украинского голкипера мадридского «Реала» Андрея Лунина и испанского полузащитника «Пари Сен-Жермен» Марко Асенсио. Но договориться по трансферу ни одного, ни другого у «Фенербахче» так и не удалось, что Моуриньо, по сути, и назвал причиной провала в плей-офф раунде квалификации Лиги чемпионов…

«Я не думаю, что были предприняты дополнительные усилия для осуществления этих трансферов. Если бы Лига чемпионов была главной целью нашего клуба, думаю, что-то случилось бы с новыми приобретениями еще до матчей против «Фейеноорда» и «Бенфики», – заявил Моуриньо после фиаско от лиссабонцев, и вскоре после этого был отправлен в отставку.

Что правда, десятилетнее отсутствие чемпионских титулов и более чем пять лет без игр в основной сетке Лиги чемпионов вовсе не мешают «Особенному» продолжать на полную использовать свой некогда выдающийся авторитет в тренерском деле. Достаточно сказать, что увольнение Моуриньо обошлось боссам «Фенербахче» в 15 миллионов евро – такую компенсацию пришлось заплатить «желтым канарейкам» за возможность досрочно избавиться от ставшего токсичным португальца.

Турецкие коллеги уже подсчитали, что за свою тренерскую карьеру Жозе Моуриньо только на компенсационных выплатах за увольнения с прежних мест работы «накосил» немало денег, а если точнее, то 115 миллионов евро!

Откуда у «Фенербахче» такие деньги, чтобы так легко расставаться с Моуриньо, выплачивая ему в полном объеме неустойку за увольнение? Здесь все достаточно просто, и об этом, в принципе, мы не так давно рассказывали на страницах Sport.ua в аспекте перехода нигерийского форварда Виктора Осимхена из «Наполи» в «Галатасарай» – обязательно почитайте…

Важнее другое: кажется, Жозе Моуриньо к своим 62 годам уже окончательно выдохся в тренерском ремесле. Футбол уже не будоражит «Особенного», не заставляет его придумывать что-то новое и в какой-то степени даже революционное. Все свелось к банальной необходимости заниматься ремеслом, хотя… Такой ли уж необходимости, учитывая количество заработанного и полученного на прежних местах работы?

Как бы там ни было, а пока можно предположить только одно: не имея больше возможностей и/или способностей быть «Особенным» в футболе в аспекте спортивных результатов, Жозе Моуриньо сделал ставку на умение заработать и получить от наставничества как можно больше денег. И это у португальца по-прежнему удается не менее успешно, чем в его лучшие годы в «Челси», «Реале» или «Манчестер Юнайтед». И, если это предположение верное, то не удивляйтесь, если через пару месяцев мы увидим Моуриньо где-то в Саудовской Аравии – там и платят хорошо, и неустойку при увольнении готовы выдать такую, что в Европе уже, пожалуй, и не найти…