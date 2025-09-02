Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Без особой интриги: определена первая полуфиналистка US Open 2025
US Open
02 сентября 2025, 20:10 | Обновлено 02 сентября 2025, 20:22
Без особой интриги: определена первая полуфиналистка US Open 2025

Джессика Пегула уверенно одолела Барбору Крейчикову в четвертьфинале мейджора в США

Без особой интриги: определена первая полуфиналистка US Open 2025
Getty Images/Global Images Ukraine. Джессика Пегула

Американская теннисистка и четвертая ракетка мира Джессика Пегула пробилась в полуфинал Открытого чемпионата США 2025.

В четвертьфинале американка в двух сетах разобралась с представительницей Чехии Барборой Крейчиковой (WTA 62) за 1 час и 27 минут.

US Open 2025. 1/4 финала

Джессика Пегула (США) [4] – Барбора Крейчикова (Чехия) – 6:3, 6:3

Пегула провела четвертое очное противостояние против Крейчиковой и во второй раз одержала победу.

Джессика в Нью-Йорке также уже переиграла Майяр Шериф, Анну Блинкову, Викторию Азаренко и Энн Ли. За пять матчей она не отдала ни одного сета. Следующей соперницей Пегулы будет либо Арина Соболенко, либо Маркета Вондроушова.

Джессика провела седьмой четвертьфинал Grand Slam в карьере и во второй раз вышла в полуфинал. В прошлом году она добралась до решающего поединка на US Open и уступила Соболенко.

Пегула стала пятой американкой за последние 20 лет, которой удалось одержать 100 побед на уровне Тура на территории США, после сестер Уильямс, Слоун Стивенс и Мэдисон Киз.

Джессика – третья американкая, которая вышла в два полуфинала подряд на американском мейджоре в одиночном разряде после 30 лет. Ранее это удавалось только Крис Эверт и Серене Уильямс.

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
