Арина Соболенко – Маркета Вондроушова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В ночь на 3 сентября чешская теннисистка Маркета Вондроушова (WTA 60) продолжит выступления на Открытом чемпионате США 2025.

В четвертьфинале чешка поборется против первой ракетки мира Арины Соболенко. Поединок состоится первым запуском вечерней сессии на корте имени Артура Эша. Ориентировочное время начала матча – 02:00 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет десятая встреча соперников. Счет 5:4 в пользу Соболенко.

Победительница противостояния в полуфинале поборется либо против Джессики Пегулы, либо против Барборы Крейчиковой.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА