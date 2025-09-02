Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
US Open
02 сентября 2025, 12:48 |
Арина Соболенко – Маркета Вондроушова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала US Open 2025

Getty Images/Global Images Ukraine. Маркета Вондроушова

В ночь на 3 сентября чешская теннисистка Маркета Вондроушова (WTA 60) продолжит выступления на Открытом чемпионате США 2025.

В четвертьфинале чешка поборется против первой ракетки мира Арины Соболенко. Поединок состоится первым запуском вечерней сессии на корте имени Артура Эша. Ориентировочное время начала матча – 02:00 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет десятая встреча соперников. Счет 5:4 в пользу Соболенко.

Победительница противостояния в полуфинале поборется либо против Джессики Пегулы, либо против Барборы Крейчиковой.

📺 Видеотрансляция

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

Маркета Вондроушова Арина Соболенко US Open 2025 смотреть онлайн
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
