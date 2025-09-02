Арина Соболенко – Маркета Вондроушова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала US Open 2025
В ночь на 3 сентября чешская теннисистка Маркета Вондроушова (WTA 60) продолжит выступления на Открытом чемпионате США 2025.
В четвертьфинале чешка поборется против первой ракетки мира Арины Соболенко. Поединок состоится первым запуском вечерней сессии на корте имени Артура Эша. Ориентировочное время начала матча – 02:00 по Киеву.
Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua
Это будет десятая встреча соперников. Счет 5:4 в пользу Соболенко.
Победительница противостояния в полуфинале поборется либо против Джессики Пегулы, либо против Барборы Крейчиковой.
|
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022Сделать ставку Зробити ставку
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Расс – о прекращении сотрудничества с Доном Чарльзом
Шола Огундана перешел в столичный клуб