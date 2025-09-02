Парадокс: уход Кевина ослабил Шахтер, но если б он остался, было бы хуже

Что ж, это произошло. «Шахтер» за одно трансферное окно расстался с двумя ключевыми футболистами. Вслед за Георгием Судаковым, который отбыл в «Бенфику», стан бронзового призера УПЛ минувшего сезона покинул также и 22-летний бразильский вингер Кевин. Его на следующие пять лет подписал «Фулхэм», который заплатил за эту возможность, по данным инсайдеров, 40 миллионов евро.

Трансфер Кевина состоялся буквально «на ленточке» работы летнего трансферного окна в топовых лигах Европы. Все было отложено на последний день, что в принципе нетипично для руководства «Шахтера», однако в данном случае, очевидно, ситуация отнюдь не на 100% контролировалась донецким клубом. Сам футболист дал четкий посыл «горнякам», что хочет уйти и продолжить развитие в более сильном чемпионате.

Вариантов у Кевина было два – «Фулхэм» и «Спортинг». Лиссабонцы активно включились в переговоры по бразильскому вингеру в последние дни и, повторив предложение «белых» по сумме сделки для «Шахтера», активно пытались уговорить Кевина перебраться к ним. Главным аргументом «Спортинга» была, безусловно, Лига чемпионов, которая для нынешнего «Фулхэма» пока остается лишь объектом сладостных мечтаний. Однако бразилец все равно выбрал английскую Премьер-лигу и возможность проживания в Лондоне, хотя некоторые европейские аналитики предполагали, что португалоязычная среда может в последний момент изменить позицию Кевина.

Для «Шахтера» продажа Кевина в «Фулхэм» – это одновременно повод как для радости, так и для сожалений. Расстраиваться руководство донецкого клуба, как и фанаты команды, могут по причине того, что с уходом Кевина в ближайшей перспективе качество состава «горняков» однозначно просело. Без быстроногого и техничного левого вингера «Шахтер» на какое-то время однозначно стал слабее, и равнозначной замены прямо сейчас у «оранжево-черных» нет. Что правда, перспективы Невертона и Эгиналду, который после возвращения из лазарета, очевидно, вернется на привычный для него левый фланг, так как центрфорвардов у Арды Турана ныне уже более чем достаточно, выглядят весьма интересными и интригующими…

Радоваться же в «Шахтере» могут тому, что клубу удался блестящий с экономической точки зрения трансфер. Если в случае с Судаковым мы говорили о том, что «горняки» передержали своего футболиста и в итоге потеряли на нем определенную часть прибыли, то Кевин покинул стан «оранжево-черных» на пике – забив 5 мячей и отдав 2 результативные передачи в 5 поединках квалификации в еврокубках нынешнего сезона.

Всего за «Шахтер» Кевин отыграл чуть более полутора лет. Его подписали из «Палмейраса» за 12 миллионов евро в середине января 2024-го. С тех пор бразилец помог «горнякам» выиграть УПЛ-2023/24, взял с командой два Кубка Украины, проведя в общей сложности за донецкий коллектив 57 официальных матчей (17 голов, 10 ассистов).

Если размышлять прежними категориями, то бросается в глаза, что «Шахтер» продал Кевина чересчур рано. Например, Виллиан и Дуглас Коста до своего трансфера в другой клуб провели за «горняков» пять с половиной лет карьеры, Алекс Тейшейра – шесть лет, Фернандиньо – восемь…

Однако, с другой стороны, вряд ли у «Шахтера» в этой ситуации вообще был выбор. Если бы Кевин насильно остался сейчас в команде, то «оранжево-черные» могли бы потенциально заполучить большие проблемы в раздевалке, что при новом тренере выглядит крайне нежелательным. Фанаты «горняков» наверняка помнят, как обижался на клуб Виллиан, когда его не отпускали, как пытались бунтовать Дуглас Коста и Фред, да и история с Тайсоном, «уезжавшим» каждые полгода обратно в Бразилию, стала уроком для Рината Ахметова и его топ-менеджеров.

Учитывая роль и статус Кевина в современном «Шахтере», этот бразилец, если бы его насильно оставили выполнять контрактные обязательства в Украине, легко был бы способен испортить отношение к делу у большинства своих соотечественников, колония которых в донецком клубе ныне продолжает активно возвращаться к «эталонным» показателям лучших времен.

А так «Шахтер» не только получил 40 миллионов евро (и перспективу дополнительных выплат), но и показал своим бразильским талантам, что открыт к их продаже, если поступит хорошее предложение. Сумма, которую заплатил «Фулхэм», является более чем хорошей, учитывая, что Кевин с легкостью вошел в пятерку наиболее дорогих продаж «оранжево-черных» в истории. Да и заработать на бразильце у «горняков» получилось пристойно: купили его за 12, продали за 40. 28 миллионов евро – шикарный показатель прибыли, если говорить об отрезке в полтора сезона.

Не стоит забывать и о том, что в начале следующего года Кевин отпразднует свой уже 23-й день рождения. Формально говоря, он все еще остается молодым игроком, однако слишком затягивать с переездом в топ-лигу для бразильца также было бы опасно с точки зрения дальнейших перспектив в карьере. Очевидно, что «Фулхэм», который за последние шесть лет дважды вылетал и дважды возвращался в АПЛ, Кевин также рассматривает как краткосрочный «трамплинный» вариант, чтобы в перспективе оказаться в более сильном клубе этой лиги, или же другой, представляющей топ-5.

Возвращаясь к «Шахтеру», нужно понимать также, что в текущем сезоне команда из-за провала в УПЛ-2024/25 с Марино Пушичем, лишилась возможности участвовать в Лиге чемпионов и претендовать на большие финансовые поступления от УЕФА. Даже потенциальная победа в Лиге конференций, до которой «горнякам» нынче еще крайне далеко, не даст столько денег, как простой выход в основной этап Лиги чемпионов. В совокупности с тремя платными трансферами бразильцев в летнее окно, которые суммарно обошлись казне «Шахтера» в 32 миллиона евро, клуб столкнулся с вопросом о необходимости получить заработок, чтобы не пришлось «залазить в карман» остальных бизнесов Рината Ахметова.

Судакова в «Бенфику» удалось пристроить только на правах аренды с обязательством выкупа, из-за чего клуб мгновенно получил не столь большие деньги, а потому вопрос о целесообразности и необходимости продажи кого-то другого стоял на повестке дня у боссов «Шахтера» до последнего. И, откровенно говоря, других реальных вариантов, кроме как с Кевином, у «горняков» в этом плане просто не было, учитывая «легендарное выступление» в минувшем сезоне с Марино Пушичем и памятную «бронзу» УПЛ-2024/25…

После продажи Кевина у «Шахтера» остается 12 бразильцев в первой команде. Это без учета Майкона, который продолжает на правах аренды выступать за «Коринтианс», хотя недавно мог своим отъездом в ОАЭ принести в бюджет донецкого клуба хоть какие-то средства. Не всех из них можно называть потенциально высокомаржинальными. Например, слабо верится, что «Шахтеру» удастся получить хоть какую-то прибыль на Марлоне Сантосе или Педриньо, да и на Педро Энрике много не наторгуешь… Однако для талантливых тинейджеров вроде Кауана Элиаса, Алиссона, Изеки и Луки Мейреллиса донецкому клубу было чрезвычайно важно показать, что в Украине для них не будут выстраивать «золотых клеток», а ждут стремительного развития, которое в перспективе поможет «Шахтеру» хорошо заработать, а самим футболистам – получить выгодный контракт в куда более сильном чемпионате.

В конце концов, трансфер Кевина в «Фулхэм» за 40 миллионов евро еще раз подтвердил реноме «Шахтера», как клуба, дающего хороший старт европейской карьеры для бразильских легионеров. И, учитывая очевидный возврат «горняков» к стратегии взращивания и перепродажи наследников великого Пеле, стратегически это даже более важное достижение, нежели несколько десятков миллионов евро сиюминутной прибыли…