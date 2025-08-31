Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
31 августа 2025, 08:37
Португальский дисконт. Трансфер Судакова так и не стал триумфом Шахтера

Алексей Сливченко считает, что нельзя забывать, за сколько Георгия торговали год назад…

31 августа 2025, 08:37 |
ФК Бенфика. Георгий Судаков

Что ж, это все-таки произошло. Трансферная «мыльная опера» вокруг ухода хавбека Георгия Судакова из «Шахтера» в один из европейских клубов завершилась. Что правда, нельзя говорить, что завершилась она триумфально для донецкого клуба – так, как было в случае с Михаилом Мудриком, например…

Трансфер Судакова в «Бенфику» в очередной раз оголил одну из ключевых проблем работы топ-менеджмента клубов украинской Премьер-лиги – неумение вовремя расставаться с лидерами, продавая их на пике возможностей. То, что генеральному директору «горняков» Сергею Палкину и спортивному директору донецкого клуба Дарио Срне блестяще удалось провернуть в ситуации с уже упоминавшимся выше Мудриком почему-то дало сбой в почти аналогичном случае с Судаковым.

Спросите практически любого болельщика, хорошо погруженного в тему УПЛ, и тот вам без сомнений скажет – Судакова нужно было продавать еще год назад. Именно тогда интерес к хавбеку был на пике, да и сам он (как минимум в игровом плане) – тоже. Руководство «Шахтера» после завершения сезона-2023/24, в котором донецкая команда в очередной раз взяла чемпионство на внутренней арене, вполне резонно предпочло дождаться выступлений Судакова в составе сборной Украины на Евро-2024. Предполагалось, что «сине-желтые» как минимум выберутся в плей-офф, если и вовсе не шагнут в четверть-, а то и полуфинал турнира. Ведь у нас же подобралось «самое талантливое поколение» в истории, как по-другому?!

Но это «талантливое поколение» на Евро-2024 не сумело даже выйти из группы, после чего изначальный план боссов «Шахтера», очевидно, был разрушен. Вернее, не так. Донецкий клуб продолжал требовать за Судакова очень много, в то время как реальных покупателей после трех бледных и безголевых матчей Георгия на континентальном первенстве на горизонте банально не было.

Был лишь один «Наполи». Причем итальянцы не просто обозначали свое присутствие и мнимый интерес, но и реально вступали в торги. С цифрами, факсами, конкретикой – все как полагается, в общем. Однако «Шахтер» сумма, предлагаемая неаполитанцами, категорически не устроила. Речь шла о 40 миллионах евро, что впоследствии неоднократно в своих интервью подтверждал Сергей Палкин

40 миллионов евро «Наполи» предлагал за Судакова еще по ходу сезона-2023/24. Сделка могла состояться зимой, но украинский клуб отказался, как мы уже выяснили из-за желания увидеть своего лидера на Евро-2024 и потенциальной возможности выжать после этого турнира еще большую прибыль на продаже Георгия.

«Мы могли продать Судакова зимой в «Наполи», – рассказывал в апреле 2024-го Сергей Палкин. «Однако итальянцы сделали предложение в размере 40 миллионов евро, а мы были готовы отпустить его за 50 миллионов плюс бонусы, однако «Наполи» упустил эту возможность. Сейчас Судаков стоит больше, им интересуется много топ-клубов, наибольший интерес со стороны АПЛ, они знают цену. Я считаю, что Судаков станет одним из лучших полузащитников Европы и мира. Мы не хотим, чтобы другие клубы искали скидки на наших игроков, потому что мы в состоянии войны. Мудрик пример, мы сильны».

Силу и твердость позиции «Шахтера» его генеральный директор подтвердил в интервью и спустя год, в апреле 2025-го, когда дал четко понять – его клуб не слишком-то переживает по поводу темы ухода Судакова и получения за игрока должного вознаграждения – мол, не случится это сейчас, так произойдет чуть позже: «Сейчас мы ведем переговоры. Я не могу объявить суммы, но я верю, что мы закроем эту сделку, и на хороших финансовых условиях. Если мы не заключим сделку с этим клубом [«Наполи»], будет другая. Я не беспокоюсь о сделке по Судакову. Он один из лучших в мире на своей позиции. Он может переехать в Италию или Англию. У нас есть контакты. Мы заинтересованы в нем. То же самое было с Михаилом Мудриком. Если его не продадут «сегодня», это произойдет «завтра». Это просто вопрос времени».

А время, как оказалось, играло вовсе не в пользу «горняков». Мало того, что сейчас Судаков едет из «Шахтера» не в одну из общепризнанных топовых лиг Европы, а в чуть более скромную португальскую Примейру, так еще и за трансфер своего лидера в «Бенфику» дончане получат в лучшем случае 32 миллиона евро. Почему в лучшем? Да потому, что гарантированно «горняки» могут рассчитывать пока только на 27 миллионов, а остальные 5 прописаны в виде бонусов. О том, что последние – это вовсе не «обязательная программа» свидетельствует тот же случай с Мудриком, которого «Челси» взял за 70+30 миллионов евро, и судьба дополнительных тридцати ныне, учитывая допинговый бан вингера, видится отнюдь не радужной для «Шахтера».

А теперь включаем простейшую арифметику. Еще год назад «Наполи» давал за Судакова 40 миллионов евро, о чем признавался Палкин, а сейчас «Шахтер» с трудом (торги с лиссабонцами у «горняков», если верить инсайдерам были очень и очень непростыми) выбил у «Бенфики» за своего хавбека 27. Итого чистая недостача равна 13 миллионам евро, а если предположить, что бонусы все-таки когда-то «капнут» в казну «Шахтера», то 8 миллионам.

Да, кто-то вспомнит про 25%, которые «Бенфика» обещает перевести «Шахтеру» от последующей перепродажи Судакова, но… Во-первых, есть ли сейчас четкая уверенность, что эта самая перепродажа вообще будет? А во-вторых, разве кто-то мешал уговорить «Наполи» добавить к их основному предложению в 40 миллионов такого же рода оговорку? Вряд ли неаполитанцы были бы уж столь категоричны в отношении подобного теоретико-гипотетического пункта в соглашении, согласитесь…

В подобных случаях сторона, которая защищает свой подход (а в нашем случае – это топ-менеджмент «Шахтера»), часто любит апеллировать к такому фактору, как польза футболиста за оговариваемый отрезок времени. В нашем случае, это весь сезон-2024/25, который Судаков провел в стане «горняков», так и не будучи проданным минувшим летом в «Наполи». Но и здесь, говоря откровенно, Палкину со Срной похвастать нечем. Ведь в еврокубках «Шахтер» остановился на общем этапе Лиги чемпионов, так и не сумев выбраться в плей-офф, а в чемпионате… В родной лиге «горняки» преподнесли настоящий подарок своему владельцу Ринату Ахметову, сделав того впервые за всю историю президентства бронзовым призером – подобного рода «достижения» в коллекции первого лица донецкого клуба еще не было…

Поэтому совсем неудивительно, что стоимость Судакова в какой-то момент поползла вниз, и это отразилось даже на «котировках» Transfermarkt, специалисты которого еще в декабре минувшего года впервые в карьере Георгия снизили оценочную стоимость контракта того – с 35 до 32 миллионов евро. Это был своего рода сигнал и для потенциальных покупателей – ни о каких 50 миллионах евро, в получении которых практически был уверен Палкин, уже и речи быть не может.

Летом нынешнего года «Наполи», вернувшись за Судаковым, предложил «Шахтеру» уже куда меньше – 20 миллионов евро сразу и еще 5 в виде бонусов в перспективе. Логично, что принимать такое предложение «горняки» не могли, потому как это серьезно ударило бы по их имиджу продавца элит-уровня. А тут еще и сам футболист перестал демонстрировать лояльность и начал проситься «на выход»…

Решать ситуацию пришлось тем, что от прежних высоких запросов попросту отказались. «Шахтер» выдавил из «Бенфики» тот максимум, который только можно было в нынешних реалиях, но эта сделка точно не стала триумфом для Сергея Палкина и Дарио Срны. Их ставка на еще один кейс Мудрика провалилась, причем капитально. Этим летом «горняки» остались и без привычной Лиги чемпионов с ее многомиллионными доходами от УЕФА, и без некогда ключевого полузащитника, выручив за него намного меньше, чем можно было бы еще год назад.

Конечно, публично нам никто и никогда не скажет, что момент с продажей Судакова все-таки был упущен. Однако не стоит забывать, что в футболе важны не только забитые мячи и выигранные трофеи, но и способность все делать вовремя. Например, Алекс Фергюсон ушел на пике – тогда, когда «Манчестер Юнайтед» еще не был одним из аутсайдеров АПЛ, а являлся тамошним гегемоном, а вот Мирча Луческу, тема которого очень близка «Шахтеру», наоборот, после завершения сотрудничества с дончанами пожелал еще поработать, и в целом куда больше подпортил свою репутацию (чего стоит только переезд в эрефию), нежели набрал вистов. Вот и с Судаковым получилась где-то такая же история… На минус 13, ну ладно, пускай даже минус 8, но все равно полноценных миллионов евро. И не стоит как-то недооценивать эту сумму, так как она – это стоимость трансфера того, кто, очевидно, и должен будет заменить Судакова в «Шахтере» в обозримой перспективе…

