Стали известны финансовые условия соглашения Шахтера и Бенфики по Судакову

Лиссабонская «Бенфика» и донецкий «Шахтер» достигли соглашения относительно перехода 22-летнего полузащитника Георгия Судакова в португальский клуб.

Клубы подписали соглашение об аренде на сезон 2025/26 с обязательным выкупом игрока.

Португальский клуб достиг соглашения с донецким «Шахтером» об аренде украинского полузащитника на сезон 2025/26 за сумму 6,75 млн евро.

Соглашение включает обязательный выкуп прав на футболиста с следующего сезона за 20,25 млн евро.

Кроме того, предусмотрены бонусы, связанные с выполнением индивидуальных и командных задач, максимальный размер которых составляет 5 млн евро.

Таким образом, общая стоимость трансфера может достигнуть 25,25 млн евро.

«Бенфика» сохранит право удержать 5% от суммы трансфера для механизма солидарности, чтобы распределить эти средства между клубами, которые участвовали в подготовке игрока.

«Шахтер» получит 25% от будущей продажи Судакова, однако португальский клуб будет иметь возможность уменьшить этот процент до 15%, выплатив фиксированную сумму в размере 6 млн евро.

Финансовые детали соглашения между Шахтером и Бенфикой по Судакову

Аренда игрока на сезон 2025/26: €6,75 млн

Обязательный выкуп (с сезона 2026/27): €20,25 млн

Максимальные бонусы: €5 млн (за индивидуальные и командные достижения)

Общая потенциальная сумма трансфера: €25,25 млн

5% – механизм солидарности для клубов, участвовавших в воспитании игрока

«Шахтер» получит 25% от следующего трансфера Судакова

«Бенфика» может снизить этот процент с 25% до 15%, выплатив фиксированные €6 млн

Официальная информация о соглашении между Шахтером и «Бенфикой» по Судакову