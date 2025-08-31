Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Стали известны финансовые условия соглашения Шахтера и Бенфики по Судакову
Португалия
31 августа 2025, 07:23 | Обновлено 31 августа 2025, 07:33
502
1

Стали известны финансовые условия соглашения Шахтера и Бенфики по Судакову

Подписан контракт про аренду хавбека на один сезон с обязательным выкупом

31 августа 2025, 07:23 | Обновлено 31 августа 2025, 07:33
502
1
Стали известны финансовые условия соглашения Шахтера и Бенфики по Судакову
ФК Бенфика. Георгий Судаков (слева)

Лиссабонская «Бенфика» и донецкий «Шахтер» достигли соглашения относительно перехода 22-летнего полузащитника Георгия Судакова в португальский клуб.

Клубы подписали соглашение об аренде на сезон 2025/26 с обязательным выкупом игрока.

Португальский клуб достиг соглашения с донецким «Шахтером» об аренде украинского полузащитника на сезон 2025/26 за сумму 6,75 млн евро.

Соглашение включает обязательный выкуп прав на футболиста с следующего сезона за 20,25 млн евро.

Кроме того, предусмотрены бонусы, связанные с выполнением индивидуальных и командных задач, максимальный размер которых составляет 5 млн евро.

Таким образом, общая стоимость трансфера может достигнуть 25,25 млн евро.

«Бенфика» сохранит право удержать 5% от суммы трансфера для механизма солидарности, чтобы распределить эти средства между клубами, которые участвовали в подготовке игрока.

«Шахтер» получит 25% от будущей продажи Судакова, однако португальский клуб будет иметь возможность уменьшить этот процент до 15%, выплатив фиксированную сумму в размере 6 млн евро.

Финансовые детали соглашения между Шахтером и Бенфикой по Судакову

  • Аренда игрока на сезон 2025/26: €6,75 млн
  • Обязательный выкуп (с сезона 2026/27): €20,25 млн
  • Максимальные бонусы: €5 млн (за индивидуальные и командные достижения)
  • Общая потенциальная сумма трансфера: €25,25 млн
  • 5% – механизм солидарности для клубов, участвовавших в воспитании игрока
  • «Шахтер» получит 25% от следующего трансфера Судакова
  • «Бенфика» может снизить этот процент с 25% до 15%, выплатив фиксированные €6 млн

Официальная информация о соглашении между Шахтером и «Бенфикой» по Судакову

По теме:
Алверка – Бенфика. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Судаков перешел в Бенфику. Под каким номером будет играть в Португалии?
Шахтер – Александрия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Бенфика трансферы Шахтер Донецк чемпионат Португалии по футболу трансферы УПЛ Георгий Судаков финансы выбор редакции
Николай Степанов Источник: ФК Бенфика
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо Киев – Полесье. Прогноз и анонс на матч УПЛ 2025/26
Футбол | 31 августа 2025, 07:17 2
Динамо Киев – Полесье. Прогноз и анонс на матч УПЛ 2025/26
Динамо Киев – Полесье. Прогноз и анонс на матч УПЛ 2025/26

Поединок состоится 31 августа в 15:30 по Киеву

ФОТО. Милота дня. Как дочь Максима Шацких поздравила отца с ДР
Футбол | 30 августа 2025, 23:59 2
ФОТО. Милота дня. Как дочь Максима Шацких поздравила отца с ДР
ФОТО. Милота дня. Как дочь Максима Шацких поздравила отца с ДР

Кристина Шацких умилила соцсети своим поздравлением

WBO вынесла решение после просьбы Усика перенести бой с Паркером
Бокс | 30.08.2025, 08:39
WBO вынесла решение после просьбы Усика перенести бой с Паркером
WBO вынесла решение после просьбы Усика перенести бой с Паркером
Костюк с камбеком одолела француженку и пробилась в 1/8 финала US Open 2025
Теннис | 30.08.2025, 22:10
Костюк с камбеком одолела француженку и пробилась в 1/8 финала US Open 2025
Костюк с камбеком одолела француженку и пробилась в 1/8 финала US Open 2025
У УЕФА проблемы. Клубы не хотят играть в Лиге Европы с обидчиком Динамо
Футбол | 30.08.2025, 13:33
У УЕФА проблемы. Клубы не хотят играть в Лиге Европы с обидчиком Динамо
У УЕФА проблемы. Клубы не хотят играть в Лиге Европы с обидчиком Динамо
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
LexХХХ
З того роя не буде ні &уя. Гравець посередній, не вірю, що з того щось гарне вийде. Але радий був би помилитись.
Ответить
+1
Популярные новости
Никола ОЛИСЛАГЕРС: «Это все Магучих. Ярослава сломала барьер в спорте»
Никола ОЛИСЛАГЕРС: «Это все Магучих. Ярослава сломала барьер в спорте»
29.08.2025, 01:45
Другие виды
Хет-трик Жоау Феликса. Аль-Наср отгрузил 5 мячей с 940-м голом Роналду
Хет-трик Жоау Феликса. Аль-Наср отгрузил 5 мячей с 940-м голом Роналду
29.08.2025, 23:02 1
Футбол
Коуч Маккаби обратился к Динамо после матча ЛЕ: «Говорю от всего сердца»
Коуч Маккаби обратился к Динамо после матча ЛЕ: «Говорю от всего сердца»
29.08.2025, 08:29
Футбол
Букмекеры после жеребьевки назвали фаворита на титул Лиги чемпионов
Букмекеры после жеребьевки назвали фаворита на титул Лиги чемпионов
29.08.2025, 14:01 2
Футбол
Шок: Мудрик может уйти из Челси. На Михаила нацелился известный клуб
Шок: Мудрик может уйти из Челси. На Михаила нацелился известный клуб
30.08.2025, 07:59 77
Футбол
УСИК: «Эта соседняя страна, которая не имела претензий к Украине»
УСИК: «Эта соседняя страна, которая не имела претензий к Украине»
30.08.2025, 22:33 4
Бокс
Динамо оформило трансфер суперталанта после фиаско от Маккаби
Динамо оформило трансфер суперталанта после фиаско от Маккаби
30.08.2025, 07:16 124
Футбол
Романо подтвердил: Судаков станет игроком Бенфики. Названа сумма трансфера
Романо подтвердил: Судаков станет игроком Бенфики. Названа сумма трансфера
29.08.2025, 06:25 133
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем