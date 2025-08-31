Судаков перешел в Бенфику. Под каким номером будет играть в Португалии?

22-летний украинский полузащитник Георгий Судаков официально перешел из «Шахтера» в португальский топ-гранд – «Бенфику».

Судаков на днях прилетел в Лиссабон, успешно прошел медицинское освидетельствование и подписал контракт.

В команде орлов Судакову отдали игровой номер 10, который носили легенды клуба Эусебиу и Руй Кошта.

За профессиональную карьеру в «Шахтере» он провел 148 матчей, забил 35 голов и отдал 26 результативных передач.

За Бенфику также выступает украинский голкипер Анатолий Трубин, также экс-игрок Шахтера.

ФОТО. Судаков перешел в Бенфику и будет играть под номером 10