Судаков перешел в Бенфику. Под каким номером будет играть в Португалии?
Украинский хавбек будет выступать в футболке с числом 10
22-летний украинский полузащитник Георгий Судаков официально перешел из «Шахтера» в португальский топ-гранд – «Бенфику».
Судаков на днях прилетел в Лиссабон, успешно прошел медицинское освидетельствование и подписал контракт.
В команде орлов Судакову отдали игровой номер 10, который носили легенды клуба Эусебиу и Руй Кошта.
За профессиональную карьеру в «Шахтере» он провел 148 матчей, забил 35 голов и отдал 26 результативных передач.
За Бенфику также выступает украинский голкипер Анатолий Трубин, также экс-игрок Шахтера.
