Далеко не 40 млн. Известно, сколько Наполи предложил за Судакова

По информации журналиста Игоря Цыганыка, последнее предложение Наполи по поводу Георгия Судакова составило чуть больше 20 миллионов евро и 5+ миллионов евро в качестве бонусов.

Сообщается, что такие условия украинскому клубу не подошли. Шахтер не готов опускать ценник на своих ведущих игроков, потому что это может сказаться на будущих трансферах.

Ранее сообщалось, что Наполи пока приостановил переговоры и занимается другими трансферами, а к переговорам еще может вернуться до конца трансферного окна.

Судаков, несмотря на желание уйти из команды, начал сезон и первый официальный матч в квалификации Лиги Европы провел в стартовом составе.