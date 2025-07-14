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  4. Далеко не 40 млн. Известно, сколько Наполи предложил за Судакова
Украина. Премьер лига
14 июля 2025, 20:49 | Обновлено 14 июля 2025, 20:55
2477
10

Далеко не 40 млн. Известно, сколько Наполи предложил за Судакова

Украинский клуб на такие условия не согласен

14 июля 2025, 20:49 | Обновлено 14 июля 2025, 20:55
2477
10
Далеко не 40 млн. Известно, сколько Наполи предложил за Судакова
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

По информации журналиста Игоря Цыганыка, последнее предложение Наполи по поводу Георгия Судакова составило чуть больше 20 миллионов евро и 5+ миллионов евро в качестве бонусов.

Сообщается, что такие условия украинскому клубу не подошли. Шахтер не готов опускать ценник на своих ведущих игроков, потому что это может сказаться на будущих трансферах.

Ранее сообщалось, что Наполи пока приостановил переговоры и занимается другими трансферами, а к переговорам еще может вернуться до конца трансферного окна.

Судаков, несмотря на желание уйти из команды, начал сезон и первый официальный матч в квалификации Лиги Европы провел в стартовом составе.

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Шахтер Донецк Наполи Георгий Судаков трансферы трансферы УПЛ трансферы Серии A Игорь Цыганык
Иван Зинченко Источник: Циганик LIVE
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Комментарии 10
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JSI
А вы уверены, что ФК бамбас ведёт переговоры по трансферу судакова с официальными представителями ФК Наполи, а не с пранкерами?
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+8
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SosokDayany
Його ціна 7-8 млн . Гривень звичайно , а ви шо подумали ?
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+4
Показать Скрыть 1 ответ
Boodya
Та й це вже стеля.
За що 40 млн просили? Неясно
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+3
Nostradamus
І то забагато.
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+3
LexХХХ
Єххх... Так і залишиться самий яскраво-прогресуючий гравець наш - Судаков в УПЛ, на довгі-довгі роки😿😼
Ответить
+1
Der Gartenzwerg
Перед Євро писали, що скоро більше 100 буде 
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0
Показать Скрыть 1 ответ
Пихарь Пумы
Пума, ты тута? 
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-6
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