ФОТО. Молодежная сборная Украины U-21 начала подготовку к матчу с Литвой

Молодежная сборная Украины начала целенаправленную подготовку к стартовому матчу отборочного турнира Евро-2027 U-21 – против Литвы, который состоится 5 сентября в 19:00 в городе Друскининкай на ЛСК Друскининкай Стэдиум.

Сейчас команда, преодолев долгий путь через польские Хелм и Варшаву, самолетом добралась до Вильнюса, а оттуда – автобусом до города Мариямполе. На местной арене Судува, которая является домом одноименного клуба, подопечные Унаи Мельгосы проводят свои тренировки.

Состав молодежной сборной Украины U-21

Вратари: Владислав Крапивцов (Жирона, Испания), Илья Попович (Кишварда, Венгрия), Иван Пахолюк (Колос Ковалевка).

Защитники: Илья Крупский (Металлист 1925 Харьков), Вячеслав Кульбачук (Дебрецен, Венгрия), Николай Киричок (Карпаты Львов), Андрей Кителя, Виталий Холод (оба – Рух Львов), Николай Огарков (Александрия), Сергей Корнийчук (Полесье Житомир), Даниэль Вернаттус (Металлист Харьков).

Полузащитники: Олег Федор, Артур Шах (оба – Карпаты Львов), Роман Саленко (Заря Луганск), Рамик Гаджиев (Металлист 1925 Харьков), Тимур Тютеров (Сандерленд, Англия), Геннадий Синчук (Монреаль, Канада), Данило Кревсун (Боруссия Д, Германия), Максим Мельниченко (Полесье Житомир), Артем Гусол (Колос Ковалевка), Иван Варфоломеев (Линкольн Сити, Англия).

Нападающие: Артем Степанов (Нюрнберг, Германия), Матвей Пономаренко (Динамо Киев), Александр Пищур (Дьер, Венгрия).