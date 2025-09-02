Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Сити подписал голкипера ПСЖ за 39 млн евро
Англия
Джанлуиджи Доннарумма продолжит карьеру в чемпионате Англии

ФК Манчестер Сити. Джанлуиджи Доннарумма

Голкипер французского ПСЖ и сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма продолжит карьеру в чемпионате Англии. О трансфере футболиста официально объявил «Манчестер Сити».

Стороны вели долгие и непростые переговоры, однако в итоге решили оформит трансфер за 39 млн евро.

«26-летний итальянский вратарь подписал пятилетний контракт, по которому он останется на стадионе «Этихад» до лета 2030 года. За свою чрезвычайно впечатляющую карьеру Доннарумма зарекомендовал себя как один из лучших вратарей в европейском футболе.

Свою карьеру он начал в итальянском клубе «Милан», где, пройдя через молодежную команду и дебютировав за взрослую команду в 16 лет, сыграл в общей сложности более 250 матчей и помог миланской команде завоевать Суперкубок Италии.

Затем летом 2021 года Доннарумма переехал во Францию, чтобы присоединиться к «Пари Сен-Жермен», где сразу же оказал значительное влияние на результаты клуба.

За четыре сезона на «Парк де Пренс» голкипер помог ПСЖ завоевать четыре титула Лиги 1, два Кубка Франции, а также победить в Лиге чемпионов», – сообщила пресс-служба «горожан».

Перець
хоч один нормальний трансфер за літо
Remark
Дайте Пепкє ще накупити гравців за 2 мільярди, може тоді почне вигравати.
