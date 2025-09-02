Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Польская Арка арендовала Назария Русина у Сандерленда
Англия
02 сентября 2025, 21:59 | Обновлено 02 сентября 2025, 22:22
ОФИЦИАЛЬНО. Польская Арка арендовала Назария Русина у Сандерленда

Арендное соглашение будет действовать до конца сезона

ФК Арка. Назарий Русин

Украинский нападающий Назарий Русин стал игроком польского клуба «Арка» Гдыня. 26-летний футболист арендован до конца сезона у английского клуба Премьер-лиги «Сандерленд».

На счету Русина – 158 матчей, 40 голов и 16 результативных передач на профессиональном уровне. Он успешно может играть как центральный форвард, так и на позициях под нападающим или на флангах, что идеально вписывается в тактическую схему, которую практикует тренер «Арки» Давид Шварга.

Первые шаги во взрослом футболе Русин делал в киевском «Динамо». Оттуда его неоднократно отдавали в аренду: сначала в «Зорю» Луганск, затем в варшавскую «Легию» (сыграл один матч в Кубке Польши), а также в «Днепр-1» и «Черноморец».

В сентябре 2023 года Назария приобрел «Сандерленд» за 2,5 млн евро. В Чемпионшипе он сыграл 29 матчей, забил 2 гола и отдал одну результативную передачу. В весенней части прошлого сезона Русин выступал в аренде за «Хайдук» Сплит, проведя 16 матчей и отметившись 1 ассистом.

После завершения арендного соглашения он вернулся в «Сандерленд», но теперь снова отправляется в аренду – на этот раз в «Арку» Гдыня.

Назарий Русин Сандерленд трансферы аренда игрока Арка Гдыня чемпионат Польши по футболу трансферы АПЛ
Николай Степанов Источник
