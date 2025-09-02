Украинский форвард был вынужден покинуть Английскую Премьер-лигу

Форвард английского «Сандерленда» Назарий Русин покинет Премьер-лигу и продолжит карьеру в чемпионате Польши.

По информации польских источников, 26-летний футболист договорился о сотрудничестве с «Аркой» (Гдыня), которая в прошлом сезоне завоевала первое место во втором по силе дивизионе и повысилась в классе. Украинец перейдет в новую команду на правах аренды.

Накануне, польский журналист Петр Слонка рассказал детали этого перехода – он сообщил, что у Русина было мало предложений и только от двух команд. Именно поэтому он был вынужден уйти из Англии в другой чемпионат:

«У Назария Русина были предложения от «Арки» и «Погони» Щецин. Он долго не мог определиться, поскольку рассчитывал на предложения от сильнейших польских клубов, которые играют в европейских соревнованиях. «Погонь» потеряла интерес, другие не сделали никаких конкретных предложений, а «Арка» осталась с хорошей офертой», – написал Слонка в социальных сетях.

Русин играл с января 2025 года в чемпионате Хорватии, где играл за «Хайдук». Сыграл 17 матчей во всех турнирах, в которых отличился одной результативной передачей. Контракт форварда с «Сандерлендом» истекает в июне 2027 года.