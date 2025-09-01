Украинский футболист клуба АПЛ сменит команду в последний день окна
Назарий Русин перейдет в польскую «Арку»
Украинский нападающий английского «Сандерленда» Назарий Русин перейдет в польскую «Арку» (Гдыня), сообщает журналист Камиль Бектовски.
По информации источника, 26-летний футболист присоединится к клубу-новичку высшего дивизиона Польши на правах сезонной аренды.
Во второй половине сезона 2024/25 Назарий Русин на правах аренды провел 17 матчей за хорватский «Хайдук», отличившись 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1 миллион евро.
Ранее сообщалось, что Назарий Русин не нужен главному тренеру «Сандерленда».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Сенне Ламменс продолжит карьеру в АПЛ
Илья поддерживает изоляцию российского футбола