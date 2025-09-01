Украинский футболист клуба АПЛ сменит команду в последний день окна

Украинский нападающий английского «Сандерленда» Назарий Русин перейдет в польскую «Арку» (Гдыня), сообщает журналист Камиль Бектовски.

По информации источника, 26-летний футболист присоединится к клубу-новичку высшего дивизиона Польши на правах сезонной аренды.

Во второй половине сезона 2024/25 Назарий Русин на правах аренды провел 17 матчей за хорватский «Хайдук», отличившись 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1 миллион евро.

Ранее сообщалось, что Назарий Русин не нужен главному тренеру «Сандерленда».