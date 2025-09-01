Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Украинский футболист клуба АПЛ сменит команду в последний день окна
Англия
01 сентября 2025, 15:06 |
1650
1

Украинский футболист клуба АПЛ сменит команду в последний день окна

Назарий Русин перейдет в польскую «Арку»

01 сентября 2025, 15:06 |
1650
1
Украинский футболист клуба АПЛ сменит команду в последний день окна
Getty Images/Global Images Ukraine. Назарий Русин

Украинский нападающий английского «Сандерленда» Назарий Русин перейдет в польскую «Арку» (Гдыня), сообщает журналист Камиль Бектовски.

По информации источника, 26-летний футболист присоединится к клубу-новичку высшего дивизиона Польши на правах сезонной аренды.

Во второй половине сезона 2024/25 Назарий Русин на правах аренды провел 17 матчей за хорватский «Хайдук», отличившись 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1 миллион евро.

Ранее сообщалось, что Назарий Русин не нужен главному тренеру «Сандерленда».

По теме:
Стало известно, сколько получит Динамо за трансфер Ваната
ОФИЦИАЛЬНО. Жирона объявила о подписании Ваната
ОФИЦИАЛЬНО. С Ванатом не сыграет. Один из лидеров Жироны покинул клуб
Назарий Русин Сандерленд Арка Гдыня трансферы трансферы АПЛ чемпионат Польши по футболу аренда игрока
Дмитрий Вус Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Спасет клуб от Онаны? МЮ оформил подписание нового голкипера
Футбол | 01 сентября 2025, 14:09 1
Спасет клуб от Онаны? МЮ оформил подписание нового голкипера
Спасет клуб от Онаны? МЮ оформил подписание нового голкипера

Сенне Ламменс продолжит карьеру в АПЛ

Забарный впервые рассказал об отношении к Сафонову после перехода в ПСЖ
Футбол | 01 сентября 2025, 07:11 2
Забарный впервые рассказал об отношении к Сафонову после перехода в ПСЖ
Забарный впервые рассказал об отношении к Сафонову после перехода в ПСЖ

Илья поддерживает изоляцию российского футбола

Четыре игрока сборной Украины выразили желание покинуть Динамо
Футбол | 01.09.2025, 07:45
Четыре игрока сборной Украины выразили желание покинуть Динамо
Четыре игрока сборной Украины выразили желание покинуть Динамо
Мудрик не раз нарушил закон в Англии. Ему избрали наказание
Футбол | 01.09.2025, 12:57
Мудрик не раз нарушил закон в Англии. Ему избрали наказание
Мудрик не раз нарушил закон в Англии. Ему избрали наказание
Моментальная реакция. Шовковский провел замену на 9-й минуте
Футбол | 31.08.2025, 16:03
Моментальная реакция. Шовковский провел замену на 9-й минуте
Моментальная реакция. Шовковский провел замену на 9-й минуте
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
SHN
Проедьте в арочку)
Ответить
0
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. Это произошло! Судаков покинул Шахтер и перешел в новый клуб
ОФИЦИАЛЬНО. Это произошло! Судаков покинул Шахтер и перешел в новый клуб
31.08.2025, 00:17 59
Футбол
Реал получил официальное предложение по трансферу Лунина
Реал получил официальное предложение по трансферу Лунина
31.08.2025, 09:30 2
Футбол
Чемпион мира готов сменить вес и отобрать у Усика корону хевивейта
Чемпион мира готов сменить вес и отобрать у Усика корону хевивейта
01.09.2025, 01:34 7
Бокс
УСИК: «Эта соседняя страна, которая не имела претензий к Украине»
УСИК: «Эта соседняя страна, которая не имела претензий к Украине»
31.08.2025, 10:02 27
Бокс
Костюк идет дальше. Определены все пары 1/8 финала US Open 2025 у женщин
Костюк идет дальше. Определены все пары 1/8 финала US Open 2025 у женщин
31.08.2025, 09:06 7
Теннис
Девять голов, три пенальти. Забарный принял участие в горячем матче ПСЖ
Девять голов, три пенальти. Забарный принял участие в горячем матче ПСЖ
31.08.2025, 00:07 6
Футбол
Трансфер Зинченко все ближе. Александр согласовал контракт с новым клубом
Трансфер Зинченко все ближе. Александр согласовал контракт с новым клубом
30.08.2025, 19:59 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем