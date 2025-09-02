Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Новый клуб Зинченко, Ванат в Жироне, трансфер Динамо, поражение Костюк
02 сентября 2025, 09:30 | Обновлено 02 сентября 2025, 09:39
Новый клуб Зинченко, Ванат в Жироне, трансфер Динамо, поражение Костюк

Главные новости за 1 сентября на Sport.ua

Новый клуб Зинченко, Ванат в Жироне, трансфер Динамо, поражение Костюк
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за понедельник, 1 сентября.

1. ОФИЦИАЛЬНО. Зинченко ушел из Арсенала после закрытия трансферного окна
Александр на правах аренды присоединился к «Ноттингему Форесту»

2. ОФИЦИАЛЬНО. Жирона объявила о подписании Ваната
Владислав покинул киевское Динамо

3. ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало вингера-легионера
Шола Огундана перешел в столичный клуб

4. ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер совершил один из самых дорогих трансферов в истории
Горняки продали Кевина в «Фулхэм» за 40 миллионов евро

5А. ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль обновил трансферный рекорд АПЛ, подписав форварда
Александер Исак покинул «Ньюкасл»

5В. ОФИЦИАЛЬНО. Бавария оформила многострадальный трансфер форварда из АПЛ
Николас Джексон покинул «Челси»

6. Стал известен первый соперник Динамо в Юношеской лиге УЕФА
Оппонентом киевской команды в первом раунде будет Броммапойкарна из Швеции

7. ОФИЦИАЛЬНО. Украинец сменил команду в Англии, покинув культовый клуб
Захар Бауманн перешел в «Норвич»

8. Мудрик не раз нарушил закон в Англии. Ему избрали наказание
Украинского вингера лишили водительских прав на 6 месяцев

9А. Костюк проиграла трехчасовую битву 13-й ракетке в 1/8 финала US Open 2025
Марта уступила Каролине Муховой в четвертом раунде мейджора в Нью-Йорке

9В. Осака разбила Гауфф: третья ракетка мира проиграла матч 1/8 финала US Open
Наоми выбила Коко и пробилась в четвертьфинал мейджора в Нью-Йорке

10. Евробаскет-2025. Уже восемь команд квалифицировалось в плей-офф
Завершился очередной игровой день чемпионата Европы-2025 по баскетболу

Разгром от Динамо, суперштрафной Собослаи, провал Месси и компании
Новый клуб Судакова, победа Костюк, суперматч ПСЖ с Забарным
Жеребьевка для Шахтера и Динамо, топ-новички Полесья, отставка Моуриньо
