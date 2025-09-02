Новый клуб Зинченко, Ванат в Жироне, трансфер Динамо, поражение Костюк

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за понедельник, 1 сентября.

1. ОФИЦИАЛЬНО. Зинченко ушел из Арсенала после закрытия трансферного окна

Александр на правах аренды присоединился к «Ноттингему Форесту»

2. ОФИЦИАЛЬНО. Жирона объявила о подписании Ваната

Владислав покинул киевское Динамо

3. ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало вингера-легионера

Шола Огундана перешел в столичный клуб

4. ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер совершил один из самых дорогих трансферов в истории

Горняки продали Кевина в «Фулхэм» за 40 миллионов евро

5А. ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль обновил трансферный рекорд АПЛ, подписав форварда

Александер Исак покинул «Ньюкасл»

5В. ОФИЦИАЛЬНО. Бавария оформила многострадальный трансфер форварда из АПЛ

Николас Джексон покинул «Челси»

6. Стал известен первый соперник Динамо в Юношеской лиге УЕФА

Оппонентом киевской команды в первом раунде будет Броммапойкарна из Швеции

7. ОФИЦИАЛЬНО. Украинец сменил команду в Англии, покинув культовый клуб

Захар Бауманн перешел в «Норвич»

8. Мудрик не раз нарушил закон в Англии. Ему избрали наказание

Украинского вингера лишили водительских прав на 6 месяцев

9А. Костюк проиграла трехчасовую битву 13-й ракетке в 1/8 финала US Open 2025

Марта уступила Каролине Муховой в четвертом раунде мейджора в Нью-Йорке

9В. Осака разбила Гауфф: третья ракетка мира проиграла матч 1/8 финала US Open

Наоми выбила Коко и пробилась в четвертьфинал мейджора в Нью-Йорке

10. Евробаскет-2025. Уже восемь команд квалифицировалось в плей-офф

Завершился очередной игровой день чемпионата Европы-2025 по баскетболу