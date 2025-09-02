ОФИЦИАЛЬНО. Зинченко ушел из Арсенала после закрытия трансферного окна
Александр на правах аренды присоединился к «Ноттингему Форесту»
«Ноттингем Форест» официально объявил о подписании украинского левого защитника лондонского «Арсенала» Александра Зинченко.
Отмечается, что переход 28-летнего футболиста состоялся на правах сезонной аренды.
Трансферное окно в Англии официально закрылось несколько часов назад, но «Ноттингем Форест» успел подать заявку на этот трансфер, поэтому получил разрешение на завершение сделки.
В сезоне 2024/25 Александр Зинченко провел 23 матча на клубном уровне, отличившись 1 забитым мячом и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро, а его контракт с «Арсеналом» действует до лета 2026 года.
Ранее слухи связывали Александра Зинченко с «Марселем».
Welcome to Nottingham Forest, Oleksandr Zinchenko! 🙌 pic.twitter.com/QFS00VoCMV— Nottingham Forest (@NFFC) September 1, 2025
