ОФИЦИАЛЬНО. Зинченко ушел из Арсенала после закрытия трансферного окна

«Ноттингем Форест» официально объявил о подписании украинского левого защитника лондонского «Арсенала» Александра Зинченко.

Отмечается, что переход 28-летнего футболиста состоялся на правах сезонной аренды.

Трансферное окно в Англии официально закрылось несколько часов назад, но «Ноттингем Форест» успел подать заявку на этот трансфер, поэтому получил разрешение на завершение сделки.

В сезоне 2024/25 Александр Зинченко провел 23 матча на клубном уровне, отличившись 1 забитым мячом и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро, а его контракт с «Арсеналом» действует до лета 2026 года.

Ранее слухи связывали Александра Зинченко с «Марселем».