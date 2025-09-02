Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
ОФИЦИАЛЬНО. Зинченко ушел из Арсенала после закрытия трансферного окна

Александр на правах аренды присоединился к «Ноттингему Форесту»

ФК Ноттингем Форест. Александр Зинченко

«Ноттингем Форест» официально объявил о подписании украинского левого защитника лондонского «Арсенала» Александра Зинченко.

Отмечается, что переход 28-летнего футболиста состоялся на правах сезонной аренды.

Трансферное окно в Англии официально закрылось несколько часов назад, но «Ноттингем Форест» успел подать заявку на этот трансфер, поэтому получил разрешение на завершение сделки.

В сезоне 2024/25 Александр Зинченко провел 23 матча на клубном уровне, отличившись 1 забитым мячом и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро, а его контракт с «Арсеналом» действует до лета 2026 года.

Ранее слухи связывали Александра Зинченко с «Марселем».

трансферы Ноттингем Форест аренда игрока Арсенал Лондон Александр Зинченко трансферы АПЛ
pa1103
Пусть играет. В Арсенале шансов не было.
+3
protasov_lyopu_davai
пда нотингему)))
0
Андрей Л
Сподіваюсь буде практика ігрова, успіхів!
0
antt
Але клуб якраз перед самими аутсайдерами що пішли в нижчий дивізіон за підсумками сезону. Навіть гірше як Евертон. Хоча добре напевно що знайшли фактично незайнятого
0
Перший Серед Рівних
Пусть играет. В Арсенале шансов не было.
0
----
Пусть играет. В Арсенале шансов не было.
0
