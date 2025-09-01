Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Осака разбила Гауфф: третья ракетка мира проиграла матч 1/8 финала US Open
US Open
01 сентября 2025, 22:37 | Обновлено 01 сентября 2025, 23:37
760
0

Осака разбила Гауфф: третья ракетка мира проиграла матч 1/8 финала US Open

Наоми выбила Коко и пробилась в четвертьфинал мейджора в Нью-Йорке

01 сентября 2025, 22:37 | Обновлено 01 сентября 2025, 23:37
760
0
Осака разбила Гауфф: третья ракетка мира проиграла матч 1/8 финала US Open
Getty Images/Global Images Ukraine

Победительница четырех турниров Grand Slam Наоми Осака (Япония, WTA 24) вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата США 2025.

В четвертом раунде японка в двух сетах уверенно разобралась с третьей ракеткой мира Коко Гауфф (США) за 1 час и 6 минут.

US Open 2025. 1/8 финала

Наоми Осака (Япония) [23] – Коко Гауфф (США) [3] – 6:3, 6:2

Это была шестая встреча соперниц. Осака в третий раз одолела Гауфф.

Наоми в Нью-Йорке также прошла Грет Миннен, Хейли Баптист и Дарью Касаткина. Ее следующей оппоненткой будет либо Марта Костюк, либо Каролина Мухова.

Осака впервые в карьере переиграла представительницу топ-5 рейтинга WTA на турнире Grand Slam.

Наоми в пятый раз вышла в четвертьфинал на мейджорах. Японка всегда выигрывала трофей, когда доходила до этой стадии.

Наоми стала второй теннисисткой в Открытой эре после Флавии Пеннетты, которой удалось выйти в свои первые пять четвертьфиналов на GS в одиночном разряде на харде.

По теме:
Костюк проиграла трехчасовую битву 13-й ракетке в 1/8 финала US Open 2025
Наоми Осака – Коко Гауфф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Свентек уничтожила «нейтралку» и вышла в четвертьфинал US Open 2025
Наоми Осака Коко Гауфф US Open 2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Де Минаур вышел в 1/4 финала US Open и повторил достижение Ллейтона Хьюитта
Теннис | 01 сентября 2025, 19:58 1
Де Минаур вышел в 1/4 финала US Open и повторил достижение Ллейтона Хьюитта
Де Минаур вышел в 1/4 финала US Open и повторил достижение Ллейтона Хьюитта

Алекс разгромил 435-ю ракетку мира Леандро Риеди в матче 4-го раунда мейджора в США

Тони БЕЛЛЮ: «Усик? В бою с ним он и шести раундов не выдержит»
Бокс | 01 сентября 2025, 04:19 1
Тони БЕЛЛЮ: «Усик? В бою с ним он и шести раундов не выдержит»
Тони БЕЛЛЮ: «Усик? В бою с ним он и шести раундов не выдержит»

Тони не советует Итауме драться против Александра

ОФИЦИАЛЬНО. Жирона объявила о подписании Ваната
Футбол | 01.09.2025, 15:35
ОФИЦИАЛЬНО. Жирона объявила о подписании Ваната
ОФИЦИАЛЬНО. Жирона объявила о подписании Ваната
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало вингера-легионера
Футбол | 01.09.2025, 21:10
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало вингера-легионера
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало вингера-легионера
Флорентино Перес нашел замену Куртуа. Плохие новости для Лунина
Футбол | 01.09.2025, 04:59
Флорентино Перес нашел замену Куртуа. Плохие новости для Лунина
Флорентино Перес нашел замену Куртуа. Плохие новости для Лунина
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Четыре игрока сборной Украины выразили желание покинуть Динамо
Четыре игрока сборной Украины выразили желание покинуть Динамо
01.09.2025, 07:45 39
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Все мечтают увидеть этот бой. Самое большое шоу в боксе»
Леннокс ЛЬЮИС: «Все мечтают увидеть этот бой. Самое большое шоу в боксе»
01.09.2025, 03:23
Бокс
Назван бой, которым завершит карьеру Усик. Мегафайт от Аль-Шейха
Назван бой, которым завершит карьеру Усик. Мегафайт от Аль-Шейха
30.08.2025, 23:45 2
Бокс
Трансфер Судакова стал одним из самых дорогих в истории украинского футбола
Трансфер Судакова стал одним из самых дорогих в истории украинского футбола
31.08.2025, 08:40 9
Футбол
Трансфер Зинченко все ближе. Александр согласовал контракт с новым клубом
Трансфер Зинченко все ближе. Александр согласовал контракт с новым клубом
30.08.2025, 19:59 5
Футбол
Стала известна оценка Забарного за матч с Тулузой
Стала известна оценка Забарного за матч с Тулузой
31.08.2025, 01:09 6
Футбол
Костюк идет дальше. Определены все пары 1/8 финала US Open 2025 у женщин
Костюк идет дальше. Определены все пары 1/8 финала US Open 2025 у женщин
31.08.2025, 09:06 7
Теннис
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Мы с таким боксером прощаемся, он просто не нужен»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Мы с таким боксером прощаемся, он просто не нужен»
01.09.2025, 08:20 6
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем