Осака разбила Гауфф: третья ракетка мира проиграла матч 1/8 финала US Open
Наоми выбила Коко и пробилась в четвертьфинал мейджора в Нью-Йорке
Победительница четырех турниров Grand Slam Наоми Осака (Япония, WTA 24) вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата США 2025.
В четвертом раунде японка в двух сетах уверенно разобралась с третьей ракеткой мира Коко Гауфф (США) за 1 час и 6 минут.
US Open 2025. 1/8 финала
Наоми Осака (Япония) [23] – Коко Гауфф (США) [3] – 6:3, 6:2
Это была шестая встреча соперниц. Осака в третий раз одолела Гауфф.
Наоми в Нью-Йорке также прошла Грет Миннен, Хейли Баптист и Дарью Касаткина. Ее следующей оппоненткой будет либо Марта Костюк, либо Каролина Мухова.
Осака впервые в карьере переиграла представительницу топ-5 рейтинга WTA на турнире Grand Slam.
Наоми в пятый раз вышла в четвертьфинал на мейджорах. Японка всегда выигрывала трофей, когда доходила до этой стадии.
Наоми стала второй теннисисткой в Открытой эре после Флавии Пеннетты, которой удалось выйти в свои первые пять четвертьфиналов на GS в одиночном разряде на харде.
