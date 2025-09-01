Осака разбила Гауфф: третья ракетка мира проиграла матч 1/8 финала US Open

Победительница четырех турниров Grand Slam Наоми Осака (Япония, WTA 24) вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата США 2025.

В четвертом раунде японка в двух сетах уверенно разобралась с третьей ракеткой мира Коко Гауфф (США) за 1 час и 6 минут.

US Open 2025. 1/8 финала

Наоми Осака (Япония) [23] – Коко Гауфф (США) [3] – 6:3, 6:2

Это была шестая встреча соперниц. Осака в третий раз одолела Гауфф.

Наоми в Нью-Йорке также прошла Грет Миннен, Хейли Баптист и Дарью Касаткина. Ее следующей оппоненткой будет либо Марта Костюк, либо Каролина Мухова.

Осака впервые в карьере переиграла представительницу топ-5 рейтинга WTA на турнире Grand Slam.

Наоми в пятый раз вышла в четвертьфинал на мейджорах. Японка всегда выигрывала трофей, когда доходила до этой стадии.

Наоми стала второй теннисисткой в Открытой эре после Флавии Пеннетты, которой удалось выйти в свои первые пять четвертьфиналов на GS в одиночном разряде на харде.