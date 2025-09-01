ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль обновил трансферный рекорд АПЛ, подписав форварда

«Ливерпуль» официально объявил о подписании шведского нападающего «Ньюкасла» Александра Исака.

Отмечается, что 25-летний футболист подписал с мерсисайдцами долгосрочный контракт. Он взял в клубе 9-й номер.

По информации СМИ, сумма трансфера игрока составила 130 миллионов фунтов стерлингов, что является рекордным трансфером в истории Английской Премьер-лиги.

В сезоне 2024/25 Александр Исак провел 42 матча на клубном уровне, отличившись 27 забитыми мячами и 6 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Александра Исака в 120 миллионов евро.

Ранее в «Ливерпуле» сорвался трансфер Марка Гехи.