ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль обновил трансферный рекорд АПЛ, подписав форварда
Александер Исак покинул «Ньюкасл»
«Ливерпуль» официально объявил о подписании шведского нападающего «Ньюкасла» Александра Исака.
Отмечается, что 25-летний футболист подписал с мерсисайдцами долгосрочный контракт. Он взял в клубе 9-й номер.
По информации СМИ, сумма трансфера игрока составила 130 миллионов фунтов стерлингов, что является рекордным трансфером в истории Английской Премьер-лиги.
В сезоне 2024/25 Александр Исак провел 42 матча на клубном уровне, отличившись 27 забитыми мячами и 6 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Александра Исака в 120 миллионов евро.
Ранее в «Ливерпуле» сорвался трансфер Марка Гехи.
We have completed the transfer of Alexander Isak from Newcastle United on a long-term contract 🙌🔴— Liverpool FC (@LFC) September 1, 2025
