Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль обновил трансферный рекорд АПЛ, подписав форварда
Англия
01 сентября 2025, 23:34 | Обновлено 01 сентября 2025, 23:35
ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль обновил трансферный рекорд АПЛ, подписав форварда

Александер Исак покинул «Ньюкасл»

ФК Ливерпуль. Александр Исак

«Ливерпуль» официально объявил о подписании шведского нападающего «Ньюкасла» Александра Исака.

Отмечается, что 25-летний футболист подписал с мерсисайдцами долгосрочный контракт. Он взял в клубе 9-й номер.

По информации СМИ, сумма трансфера игрока составила 130 миллионов фунтов стерлингов, что является рекордным трансфером в истории Английской Премьер-лиги.

В сезоне 2024/25 Александр Исак провел 42 матча на клубном уровне, отличившись 27 забитыми мячами и 6 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Александра Исака в 120 миллионов евро.

Ранее в «Ливерпуле» сорвался трансфер Марка Гехи.

Ливерпуль Ньюкасл трансферы Александер Исак трансферы АПЛ
Дмитрий Вус Источник: ФК Ливерпуль
