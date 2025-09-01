Костюк проиграла трехчасовую битву 13-й ракетке в 1/8 финала US Open 2025

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 28) завершила выступления в одиночном разряде Открытого чемпионата США 2025.

В четвертом раунде украинка в трех сетах проиграла 13-й ракетке мира Каролине Муховой (Чехия) за 2 часа и 54 минуты.

US Open 2025. 1/8 финала

Марта Костюк (Украина) [27] – Каролина Мухова (Чехия) [11] – 3:6, 7:6 (7:0), 3:6

В решающей партии у Марты был шанс вернуться в игру – Костюк не реализовала три брейк-поинта в седьмом гейме при счете 2:4.

Марта и Каролина провели первое очное противостояние.

Мухова в четвертьфинале US Open поборется против японки Наоми Осака, которая в своем поединке четвертого круга одолела третью сеяную Коко Гауфф.

Костюк впервые в карьере сыграла в четвертом раунде мейджора в Нью-Йорке и в третий раз на Grand Slam. Марта боролась за свой второй четвертьфинал на слэмах – в 2024 году она добралась до этой стадии на Australian Open.

Костюк продолжит выступления на USO в парном разряде, где вместе с Еленой-Габриэлой Русе проведет матч 1/8 финала против тандема Вероника Кудерметова / Элизе Мертенс.

Мухова пробилась в седьмой четвертьфинал Grand Slam, в частности третий подряд на US Open.

Getty Images/Global Images Ukraine

