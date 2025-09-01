Костюк проиграла трехчасовую битву 13-й ракетке в 1/8 финала US Open 2025
Марта уступила Каролине Муховой в четвертом раунде мейджора в Нью-Йорке
Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 28) завершила выступления в одиночном разряде Открытого чемпионата США 2025.
В четвертом раунде украинка в трех сетах проиграла 13-й ракетке мира Каролине Муховой (Чехия) за 2 часа и 54 минуты.
US Open 2025. 1/8 финала
Марта Костюк (Украина) [27] – Каролина Мухова (Чехия) [11] – 3:6, 7:6 (7:0), 3:6
В решающей партии у Марты был шанс вернуться в игру – Костюк не реализовала три брейк-поинта в седьмом гейме при счете 2:4.
Марта и Каролина провели первое очное противостояние.
Мухова в четвертьфинале US Open поборется против японки Наоми Осака, которая в своем поединке четвертого круга одолела третью сеяную Коко Гауфф.
Костюк впервые в карьере сыграла в четвертом раунде мейджора в Нью-Йорке и в третий раз на Grand Slam. Марта боролась за свой второй четвертьфинал на слэмах – в 2024 году она добралась до этой стадии на Australian Open.
Костюк продолжит выступления на USO в парном разряде, где вместе с Еленой-Габриэлой Русе проведет матч 1/8 финала против тандема Вероника Кудерметова / Элизе Мертенс.
Мухова пробилась в седьмой четвертьфинал Grand Slam, в частности третий подряд на US Open.
Щодо того, що програла "травмованій", "напівмертвій" і решти вигадок наших горе-вболівальників - це все повна дурня. Так, чешка жалілася на самопочуття в другій партії, але опісля навіть натяки на якийсь фізичний дискомфорт зникли. Якби та ж Калініна чи Стародубцева хоча б раз в житті виглядали такими "напівмертвими", я був би щасливий.
Як і писав раніше, краще б Марта грала відразу проти двох Носкових, ніж проти однієї Мухової.
Можна втішатися тим, що шансів у чвертьфіналі все одно би не було, але це така собі втіха)
Грала достатньо добре , але концентрація повинна бути повна у вирішальні моменти. Нажаль всього три кола.
Але, дякую Марті і за такий не поганий турнір, хоча за цю гру по стану кінця другого сету дуже шкода. Буки після тайбрейку, ставили на перемогу Марти всього 1,33.
Тренери переналаштувати "менталку" не можуть, психолог теж пройдена тема. Йогою зайнятися, чи що? Так Даяні і це не допомогло...
А ведь есть всё чтоб в тройку войти, осталось победить саму себя