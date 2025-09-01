Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Костюк проиграла трехчасовую битву 13-й ракетке в 1/8 финала US Open 2025
US Open
01 сентября 2025, 23:29 | Обновлено 02 сентября 2025, 00:00
2527
29

Марта уступила Каролине Муховой в четвертом раунде мейджора в Нью-Йорке

Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 28) завершила выступления в одиночном разряде Открытого чемпионата США 2025.

В четвертом раунде украинка в трех сетах проиграла 13-й ракетке мира Каролине Муховой (Чехия) за 2 часа и 54 минуты.

US Open 2025. 1/8 финала

Марта Костюк (Украина) [27] – Каролина Мухова (Чехия) [11] – 3:6, 7:6 (7:0), 3:6

В решающей партии у Марты был шанс вернуться в игру – Костюк не реализовала три брейк-поинта в седьмом гейме при счете 2:4.

Марта и Каролина провели первое очное противостояние.

Мухова в четвертьфинале US Open поборется против японки Наоми Осака, которая в своем поединке четвертого круга одолела третью сеяную Коко Гауфф.

Костюк впервые в карьере сыграла в четвертом раунде мейджора в Нью-Йорке и в третий раз на Grand Slam. Марта боролась за свой второй четвертьфинал на слэмах – в 2024 году она добралась до этой стадии на Australian Open.

Костюк продолжит выступления на USO в парном разряде, где вместе с Еленой-Габриэлой Русе проведет матч 1/8 финала против тандема Вероника Кудерметова / Элизе Мертенс.

Мухова пробилась в седьмой четвертьфинал Grand Slam, в частности третий подряд на US Open.

Марта Костюк Каролина Мухова US Open 2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Комментарии 29
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
introvert
Ну, будемо відверті - виграла розумніша тенісистка. Гросмейстер від тенісу переграв талановитого, але неврівноваженого початківця. Скільки ще Марта залишатиметься "початківцем"? Хтозна. З такою проблемною менталкою - можливо, і до кінця своєї кар`єри.
Щодо того, що програла "травмованій", "напівмертвій" і решти вигадок наших горе-вболівальників - це все повна дурня. Так, чешка жалілася на самопочуття в другій партії, але опісля навіть натяки на якийсь фізичний дискомфорт зникли. Якби та ж Калініна чи Стародубцева хоча б раз в житті виглядали такими "напівмертвими", я був би щасливий.
Як і писав раніше, краще б Марта грала відразу проти двох Носкових, ніж проти однієї Мухової.
Ответить
+9
introvert
Щоб закрити тему: взагалі-то Марта унікум. На жаль, це не та унікальність, якою варто пишатися. З таким тотальним домінуванням по більшості статистичних показників програти матч може лише вона. Раніше був ще один такий "унікум", який любив дарувати виграні матчі, на жаль, теж українець - Долгополов. Але Марта, здається, його вже переплюнула.
Можна втішатися тим, що шансів у чвертьфіналі все одно би не було, але це така собі втіха)
Ответить
+5
Alehandro
Муха була по зубах, але Марта сама собі створювала проблеми якимись сумнівними авантюрними рішеннями... В цілому, в порівнянні з попередніми мейджорами, цей був норм. Удачі в парній зустрічі. Сподіваюсь, не зніметься
Ответить
+5
C.Пеклов
 Марті необхідно знайти для себе той триггер,який би допомагав "відпустити нерви",й згоден з думкою,що колір форми підібран не зовсім професійно,суперниця бачить Марту навіть відвернувшись спиною.
Ответить
+4
Vlad Holl
В ключові моменти зіграла просто слабо. Достатньо подивитися на цифри використаних брейків 1/10 10% у Марти і 3/6 50% у Мухи і все стане на свої місця. При таких показниках виграти неможливо .
Грала достатньо добре , але концентрація повинна бути повна у вирішальні моменти. Нажаль всього три кола. 
Ответить
+4
Vitason
Дякую,Марта,але досвід зіграв тут ключову роль!!
Ответить
+4
Мосій Шило
Нічого,окрім платтячка і кисслої пики, там немає!
Ответить
+3
Показать Скрыть 1 ответ
Vitason
Дуже обідно,достойна гра,далі працювати,щоб перемагати в таких іграх!!
Ответить
+3
Брэд Питт
Цікавий матч нас чекає : Осака - Мухова. На минулому ЮСО Мухова вже в першому колі відправила Осаку додому. Чи відбудеться реванш чи знову Мухова доведе до сліз суперницію побачимо вже завтра
Ответить
+2
Arera
Не ну хоть боролась...
Ответить
+2
kollekciy
Знову, як завжди купа не реалізованих моментів на останніх очках у геймах в такому важливому та історичному матчі.  І біля сітки знову все програла, пару треба грати, а не зніматися навіть без причини.
Але, дякую Марті і за такий не поганий турнір, хоча за цю гру по стану кінця другого сету дуже шкода. Буки після тайбрейку, ставили на перемогу Марти всього 1,33. 
Ответить
+2
introvert
Ще трохи про "менталку". От здавалося б, сьогодні чого нервувати? Ти вже досягла непоганого результату, фаворит матчу не ти, а твоя суперниця, зіграй вільно, розслаблено, в своє задоволення... Нічого подібного, щойно починається гра, обличчя кам`яне, тіло аж тремтить від нервового напруження. Про гру на ключових м`ячах і говорити не варто - в такі моменти Марту просто паралізує, і вона робить суцільні дурниці, кожного разу вибираючи найгірше рішення з можливих. І лише коли вже змарнована купа моментів і партії як не було, її відпускає. Наздоганяти в рахунку Марті значно легше, ніж вести. Так бути не повинно.
Тренери переналаштувати "менталку" не можуть, психолог теж пройдена тема. Йогою зайнятися, чи що? Так Даяні і це не допомогло...
Ответить
+2
Показать Скрыть 2 ответа
C.Пеклов
Прикро,але на жаль Марта у вирішальні моменти гри,3 сеті не змогла впоратися з нервами.Бажаю успіху в парі й на наступних турнірах!
Ответить
+2
Santk86
Марта в своем репертуаре, даже травмированную соперницу не смогла обыграть. Иметь столько брейкпоинтов и реализовать только 1. А такой шанс был выйти в четвертьфинал и Костюк в очередной раз его не использовала. 
Ответить
+1
Стюард #11
Хоть соплями соперницу не замазала... Ну как так бл...ть можно, она ж не в Украине живет, откуда такие нервы?.. 
Ответить
0
Олег Мандрівник
В третьем она сдалась, видно по лицу было. Ещё брала что могла, но сдалась 
А ведь есть всё чтоб в тройку войти, осталось победить саму себя 
Ответить
0
Анна Савоськіна
Завжди за Мушку, як і сьогодні, але трошки напрягала її поведінка - чи є травма чи немає, але ж грала, хоч і ледь ходила часом, шкода як зніметься далі чи перед грою чи по ходу гри. Хоча Костюк з Осакою нічого ловити всеодно. 
Ответить
0
antt
І так Гофф чи Осака були б впереді? Що в US Open було б очевидно імпосібл для Марти 
Ответить
0
antt
А як вона на тай брейку 7 геймів взяла в другому сеті. Чешка що дійсно піддавалася і спеціально пропустила цю серію?
Ответить
0
Перший Серед Рівних
Жартую, результат більш-менш, not great not terrible, могло бути краще, можна було Цокотуху проходити. Але.
Ответить
0
