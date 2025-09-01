Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ОФИЦИАЛЬНО. Украинец сменил команду в Англии, покинув культовый клуб
Англия
01 сентября 2025, 22:54 | Обновлено 01 сентября 2025, 22:55
Захар Бауманн перешел в «Норвич»

ФК Норвич. Захар Бауманн

Полузащитник английского «Манчестер Юнайтед» и сборной Украины U-19 Захар Бауманн официально сменил клуб.

18-летний футболист перешел в «Норвич», который выступает в Чемпионшипе – втором по силе английском дивизионе.

Бауманн заключил с «Норвичем» контракт до 30 июня 2027 года с опцией продления еще на один год.

«Я чувствую себя прекрасно, это блестящее чувство. Очень рад этой новой возможности, это хорошее место. Я центральный полузащитник, но я могу играть где угодно в полузащите. Мне нравится получать мяч в сложных ситуациях и продвигаться вперед.

Я также представлял Украину на молодежном уровне. Отличная возможность для меня, отличная группа игроков, и я, безусловно, этим очень горжусь», – отреагировал украинец на трансфер.

Захар прошел всю академию «красных дьяволов», играл за юношеские и молодежные команды.

В ноябре прошлого года Бауманн получил украинское гражданство и с тех пор сыграл два матча в составе сборной U-19.

Манчестер Юнайтед трансферы Норвич трансферы АПЛ Захар Бауманн
Дмитрий Олейник
Mark4854590
Там в Англії куди не плюнь, буде культовий клуб з величною історією. А не наші одноденки типу СК Дніпро-1
MaximusOne
Казали ж що він супер талант, походу не дуже.
