ОФИЦИАЛЬНО. Бавария оформила многострадальный трансфер форварда из АПЛ

Николас Джексон покинул «Челси»
Мюнхенская «Бавария» официально объявила о подписании сенегальского нападающего лондонского «Челси» Николаса Джексона.
Отмечается, что переход 24-летнего футболиста состоялся на правах сезонной аренды. В клубе он взял 11-й номер.
По информации СМИ, мюнхенцы заплатят за аренду игрока 16,5 миллионов евро. В соглашении есть опция выкупа, которая, при определенных условиях, может стать обязательной в 2026 году. Форвард уже согласовал с клубом Бундеслиги 5-летний контракт.
В прошлом сезоне Николас Джексон провел 37 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отметиться 13 забитыми мячами и 6 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро.
Ранее переход Николаса Джексона в «Баварию» едва не сорвался.
FC Bayern sign Nicolas Jackson on loan from Chelsea ✍️— FC Bayern (@FCBayernEN) September 1, 2025
🔗 https://t.co/iSjvJ7gixz#ServusNico pic.twitter.com/UCg8O7Yn7S
