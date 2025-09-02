ОФИЦИАЛЬНО. Бавария оформила многострадальный трансфер форварда из АПЛ

Мюнхенская «Бавария» официально объявила о подписании сенегальского нападающего лондонского «Челси» Николаса Джексона.

Отмечается, что переход 24-летнего футболиста состоялся на правах сезонной аренды. В клубе он взял 11-й номер.

По информации СМИ, мюнхенцы заплатят за аренду игрока 16,5 миллионов евро. В соглашении есть опция выкупа, которая, при определенных условиях, может стать обязательной в 2026 году. Форвард уже согласовал с клубом Бундеслиги 5-летний контракт.

В прошлом сезоне Николас Джексон провел 37 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отметиться 13 забитыми мячами и 6 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро.

Ранее переход Николаса Джексона в «Баварию» едва не сорвался.