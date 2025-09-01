Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Стал известен первый соперник Динамо в Юношеской лиге УЕФА
Молодежные турниры
01 сентября 2025, 21:27 | Обновлено 01 сентября 2025, 21:38
728
0

Стал известен первый соперник Динамо в Юношеской лиге УЕФА

Оппонентом киевской команды в первом раунде будет Броммапойкарна из Швеции

01 сентября 2025, 21:27 | Обновлено 01 сентября 2025, 21:38
728
0
Стал известен первый соперник Динамо в Юношеской лиге УЕФА
Getty Images/Global Images Ukraine

1 сентября состоялась жеребьёвка Пути чемпионов Юношеской лиги УЕФА.

Во втором раунде киевское «Динамо», действующий чемпион Украины среди команд U19, сыграет против шведского клуба «Броммапойкарна».

Первый поединок состоится 22 октября, ответный матч – 5 ноября.

Победитель этой пары в третьем раунде встретится с сильнейшим в противостоянии между шотландским «Хибернианом» и косовским клубом «2 Коррику».

Результаты жеребьевки Пути чемпионов Юношеской лиги УЕФА

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало вингера-легионера
Универсальный нападающий. Владислав Кабаев празднует 30-летие
Киевское Динамо поздравило Владислава Кабаева с днем рождения
Юношеская лига УЕФА Динамо Киев Броммапойкарна жеребьевка Хиберниан (Шотландия) 2 Коррику
Николай Степанов Источник: ФК Динамо Киев
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Фенербахче купил звездного хавбека ПСЖ
Футбол | 01 сентября 2025, 21:28 0
ОФИЦИАЛЬНО. Фенербахче купил звездного хавбека ПСЖ
ОФИЦИАЛЬНО. Фенербахче купил звездного хавбека ПСЖ

Марко Асенсио перебрался в Турцию

Чемпион мира готов сменить вес и отобрать у Усика корону хевивейта
Бокс | 01 сентября 2025, 01:34 10
Чемпион мира готов сменить вес и отобрать у Усика корону хевивейта
Чемпион мира готов сменить вес и отобрать у Усика корону хевивейта

Джей Опетая готов к поединку с Александром

Забарный впервые рассказал об отношении к Сафонову после перехода в ПСЖ
Футбол | 01.09.2025, 07:11
Забарный впервые рассказал об отношении к Сафонову после перехода в ПСЖ
Забарный впервые рассказал об отношении к Сафонову после перехода в ПСЖ
БРИЕДИС: «Это был бы самый большой бой для Усика. Я бы не спал всю ночь»
Бокс | 01.09.2025, 04:39
БРИЕДИС: «Это был бы самый большой бой для Усика. Я бы не спал всю ночь»
БРИЕДИС: «Это был бы самый большой бой для Усика. Я бы не спал всю ночь»
Марта Костюк – Каролина Мухова. Прогноз и анонс на матч US Open 2025
Теннис | 01.09.2025, 19:33
Марта Костюк – Каролина Мухова. Прогноз и анонс на матч US Open 2025
Марта Костюк – Каролина Мухова. Прогноз и анонс на матч US Open 2025
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Паша Мех
Хороший жребий! Можно играть и проходить 
Удачи!
Ответить
0
Популярные новости
Тони БЕЛЛЮ: «Усик? В бою с ним он и шести раундов не выдержит»
Тони БЕЛЛЮ: «Усик? В бою с ним он и шести раундов не выдержит»
01.09.2025, 04:19 1
Бокс
Стала известна оценка Забарного за матч с Тулузой
Стала известна оценка Забарного за матч с Тулузой
31.08.2025, 01:09 6
Футбол
Трансфер Зинченко все ближе. Александр согласовал контракт с новым клубом
Трансфер Зинченко все ближе. Александр согласовал контракт с новым клубом
30.08.2025, 19:59 5
Футбол
Костюк с камбеком одолела француженку и пробилась в 1/8 финала US Open 2025
Костюк с камбеком одолела француженку и пробилась в 1/8 финала US Open 2025
30.08.2025, 22:10 25
Теннис
Трансфер Судакова стал одним из самых дорогих в истории украинского футбола
Трансфер Судакова стал одним из самых дорогих в истории украинского футбола
31.08.2025, 08:40 9
Футбол
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Мы с таким боксером прощаемся, он просто не нужен»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Мы с таким боксером прощаемся, он просто не нужен»
01.09.2025, 08:20 6
Бокс
Артем Довбик выбрал себе новый клуб. Агент уже активно работает
Артем Довбик выбрал себе новый клуб. Агент уже активно работает
31.08.2025, 09:01 2
Футбол
Разгром за 55 минут: определена первая четвертьфиналистка US Open 2025
Разгром за 55 минут: определена первая четвертьфиналистка US Open 2025
31.08.2025, 19:44
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем