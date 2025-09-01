Стал известен первый соперник Динамо в Юношеской лиге УЕФА

1 сентября состоялась жеребьёвка Пути чемпионов Юношеской лиги УЕФА.

Во втором раунде киевское «Динамо», действующий чемпион Украины среди команд U19, сыграет против шведского клуба «Броммапойкарна».

Первый поединок состоится 22 октября, ответный матч – 5 ноября.

Победитель этой пары в третьем раунде встретится с сильнейшим в противостоянии между шотландским «Хибернианом» и косовским клубом «2 Коррику».

Результаты жеребьевки Пути чемпионов Юношеской лиги УЕФА