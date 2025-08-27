27 августа состоится ответный матч четвертого раунда квалификации Лиги чемпионов 2025/26 между командами Копенгаген (Дания) и Базель (Швейцария).

Поединок пройдет на стадионе Паркен. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Первая игра между этими коллективами завершилась со счетом 1:1.

Победитель противостояния заберет путевку в основной этап самого престижного еврокубка.

Копенгаген – Базель. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.