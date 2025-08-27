Копенгаген – Базель. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию ответного матча Q4 Лиги чемпионов 27 августа в 22:00
27 августа состоится ответный матч четвертого раунда квалификации Лиги чемпионов 2025/26 между командами Копенгаген (Дания) и Базель (Швейцария).
Поединок пройдет на стадионе Паркен. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Первая игра между этими коллективами завершилась со счетом 1:1.
Победитель противостояния заберет путевку в основной этап самого престижного еврокубка.
Копенгаген – Базель. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.
