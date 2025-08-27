Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига Чемпионов
Копенгаген
27.08.2025 22:00 - : -
Базель
Лига чемпионов
27 августа 2025, 02:29 |
Смотрите видеотрансляцию ответного матча Q4 Лиги чемпионов 27 августа в 22:00

Getty Images/Global Images Ukraine

27 августа состоится ответный матч четвертого раунда квалификации Лиги чемпионов 2025/26 между командами Копенгаген (Дания) и Базель (Швейцария).

Поединок пройдет на стадионе Паркен. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Первая игра между этими коллективами завершилась со счетом 1:1.

Победитель противостояния заберет путевку в основной этап самого престижного еврокубка.

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

Копенгаген Базель смотреть онлайн Лига чемпионов
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
