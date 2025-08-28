Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Копенгаген – Базель – 2:0. Дания празднует выход в ЛЧ. Видео голов и обзор
Лига Чемпионов
Проходит дальше Копенгаген
27.08.2025 22:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 1:1 2 : 0
Базель
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
28 августа 2025, 02:23 |
19
0

Смотрите видеообзор матча квалификации Q4 Лиги чемпионов

Копенгаген – Базель – 2:0. Дания празднует выход в ЛЧ. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 27 августа состоялись матчи стадии Q4 квалификации Лиги чемпионов.

Определены последние участники основного раунда ЛЧ.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Датский Копенгаген нанес поражение швейцарскому Базелю (2:0) и вышел в основной раунд ЛЧ.

🏆 Лига чемпионов. Квалификация Q4

Ответные матчи, 27 августа 2025

22:00. Копенгаген (Дания) – Базель (Швейцария) – 2:0 [первый матч – 1:1]

Голы: Корнелиус, 46, Мукоко, 84 (пен)

Видео голов и обзор матча

События матча

84’
ГОЛ ! С пенальти забил Юссуфа Мукоко (Копенгаген).
46’
ГОЛ ! Мяч забил Андреас Корнелиус (Копенгаген).
По теме:
Главный тренер Гримсби Таун прокомментировал победу над МЮ
У кого 7,6? Трубин получил оценку за игру против Фенербахче
Рубен АМОРИМ: «Всем понятно, что произошло. Уже все ясно»
Копенгаген Базель Андреас Корнелиус видео голов и обзор Лига чемпионов Юссуфа Мукоко пенальти
