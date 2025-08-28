Проходит дальше Копенгаген
27.08.2025 22:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 1:1 2 : 0
Лига чемпионов28 августа 2025, 02:23 |
19
0
Копенгаген – Базель – 2:0. Дания празднует выход в ЛЧ. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча квалификации Q4 Лиги чемпионов
28 августа 2025, 02:23 |
19
0
Вечером 27 августа состоялись матчи стадии Q4 квалификации Лиги чемпионов.
Определены последние участники основного раунда ЛЧ.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Датский Копенгаген нанес поражение швейцарскому Базелю (2:0) и вышел в основной раунд ЛЧ.
🏆 Лига чемпионов. Квалификация Q4
Ответные матчи, 27 августа 2025
22:00. Копенгаген (Дания) – Базель (Швейцария) – 2:0 [первый матч – 1:1]
Голы: Корнелиус, 46, Мукоко, 84 (пен)
Видео голов и обзор матча
События матча
84’
ГОЛ ! С пенальти забил Юссуфа Мукоко (Копенгаген).
46’
ГОЛ ! Мяч забил Андреас Корнелиус (Копенгаген).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 28 августа 2025, 02:46 0
Молодой испанец доволен игрой Феррана Торреса
Футбол | 27 августа 2025, 11:07 8
Состав житомирского клуба пополнят Владимир Шепелев, Владислав Велетень и Луизао
Другие виды | 27.08.2025, 19:15
Бокс | 27.08.2025, 05:52
Бокс | 27.08.2025, 05:14
Комментарии 0
Популярные новости
27.08.2025, 07:15 7
26.08.2025, 02:13 1
26.08.2025, 11:17 10
26.08.2025, 02:27
26.08.2025, 19:02 14
27.08.2025, 08:25 1
26.08.2025, 00:02
26.08.2025, 07:12 32